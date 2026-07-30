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Çine'deki orman yangının dumanları Efeler’e ulaştı

30.07.2026 - 20:09Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AYDIN (İHA)

Çine'deki orman yangının dumanları Efeler’e ulaştı

Aydın’ın Çine ilçesinde çıkan orman yangını bir anda büyürken, alevlerin oluşturduğu dumanlar Efeler’e ulaştı.

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Bugün saat 15.00 sıralarında Madran Dağı Kavşit Mahallesi’nde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.

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Bölgede etkili olan rüzgar sebebiyle alevler geniş alana yayıldı. Yangın bölgesinde ekiplerin çalışmaları devam ederken, yangının dumanları Efeler’e ulaştı. Efeler semalarına ulaşan gri duman bulutu dikkat çekti.

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