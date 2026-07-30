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Arkadaşına şaka amaçlı attığı mesaj Sakarya'da kurumları alarma geçirdi

30.07.2026 - 19:15Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Serhat YILMAZ/ARİFİYE(Sakarya), (DHA)

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SAKARYA'nın Arifiye ilçesindeki bir fabrikanın tedarikçi firmalarından birinde yöneticilik yapan Fatih B., arkadaşına "Bombayla rehin tutuluyorum" diye mesaj gönderdi. Mesajı gerçek sanan arkadaşının ihbarı ilgili kurumları alarma geçirdi. Mesajın şaka amacıyla atıldığı ortaya çıkarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Olay, saat 13.00 sıralarında Arifiye ilçesinde bulunan bir fabrikada meydana geldi. İddiaya göre, fabrikanın tedarikçi firmalarından birinin üst düzey yöneticisi Fatih B., kendisini arayan arkadaşına “Bombayla rehin tutuluyorum" mesajı gönderdi.

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Mesajı gerçek sanan arkadaşı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine fabrikaya çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, fabrikada geniş çaplı inceleme yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda ihbarın gerçeği yansıtmadığı, olayın tamamen şaka amacıyla gönderilen bir mesajdan ibaret olduğu belirlendi.

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Olayın şaka olduğunun ortaya çıkmasının ardından kamu kurumlarının gereksiz yere alarma geçirilmesinden dolayı polis tarafından Fatih B. hakkında, ‘suç uydurmak’ ve ‘resmi makamları meşgul etmek’ suçlarından soruşturma başlatıldı.

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