İstanbullular dikkat! Valilik uyardı: 4 gün boyunca etkili olacak
30.07.2026 - 17:25Güncellenme Tarihi:
İstanbul'da 2 Ağustos'a kadar etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle Valilik, vatandaşları yangın ve diğer olumsuzluklara karşı uyardı.
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İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre; İlimizde rüzgârın 30 Temmuz Perşembe gününden 02 Ağustos Pazar gününe kadar kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden kuvvetli, zaman zaman fırtına şeklinde (40–60 km/sa, yer yer hamleli 70 km/sa) esmesi beklenmektedir.
İlimizde rüzgârın 30 Temmuz Perşembe gününden 02 Ağustos Pazar gününe kadar kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden kuvvetli, zaman zaman fırtına şeklinde (40–60 km/sa, yer yer hamleli 70 km/sa) esmesi beklenmektedir" ifadeleri kullanıldı.