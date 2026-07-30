İstanbullular dikkat! Valilik uyardı: 4 gün boyunca etkili olacak

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre; İlimizde rüzgârın 30 Temmuz Perşembe gününden 02 Ağustos Pazar gününe kadar kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden kuvvetli, zaman zaman fırtına şeklinde (40–60 km/sa, yer yer hamleli 70 km/sa) esmesi beklenmektedir.

İlimizde rüzgârın 30 Temmuz Perşembe gününden 02 Ağustos Pazar gününe kadar kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden kuvvetli, zaman zaman fırtına şeklinde (40–60 km/sa, yer yer hamleli 70 km/sa) esmesi beklenmektedir" ifadeleri kullanıldı.