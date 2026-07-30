SON DAKİKA: İçişleri Bakanlığı haritayı paylaşarak uyardı: Cuma ve Cumartesi fırtına geliyor! İşte fırtına ve kuvvetli rüzgarın etkili olacağı iller
Fırtına hangi illerde etkili olacak? İstanbul'da rüzgar ne kadar kuvvetlenecek? İzmir, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale için yapılan uyarılar neler? İçişleri Bakanlığı'nın paylaştığı son meteorolojik değerlendirmelere göre Marmara ve Ege'nin birçok noktasında kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına bekleniyor. Bakanlık, vatandaşları çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.
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Türkiye'de hava durumu yeniden sertleşiyor. Kuvvetli rüzgar hangi bölgelerde etkili olacak, fırtına ne zaman başlayacak, hangi iller risk altında bulunuyor? İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerini paylaşarak milyonlarca vatandaşı ilgilendiren önemli bir uyarıda bulundu. Özellikle Marmara Bölgesi, Kuzey Ege, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, İzmir, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale için kuvvetli rüzgar ve yer yer kısa süreli fırtına beklendiği açıklandı. Yetkililer, olası olumsuzluklara karşı vatandaşların resmi uyarıları yakından takip etmesini istedi.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI
İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine dikkat çekti. Açıklamada, ülkenin bazı bölgelerinde etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle vatandaşların tedbirli olması gerektiği belirtildi.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 30 Temmuz 2026 Perşembe günü Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği bildirildi.
CUMA GÜNÜ FIRTINA HANGİ İLLERDE ETKİLİ OLACAK?
Meteorolojik değerlendirmelere göre 31 Temmuz 2026 Cuma günü İzmir ve Manisa'da kuvvetli rüzgarın yanı sıra yer yer kısa süreli fırtına görülecek.
Özellikle açık alanlarda bulunan vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulanırken, deniz ulaşımında da yer yer aksaklıkların yaşanabileceği değerlendiriliyor.
İSTANBUL VE TRAKYA İÇİN KRİTİK UYARI
Bakanlığın açıklamasına göre Cuma ve Cumartesi günleri Trakya genelinde, İstanbul'da, Kocaeli'nde, Yalova'da ve Bursa'nın batı kesimlerinde kuvvetli rüzgar etkili olacak.
Rüzgarın zaman zaman şiddetini artırabileceği belirtilirken, özellikle yüksek katlı binaların çevresinde ve sahil kesimlerinde dikkatli olunması istendi.
BALIKESİR VE ÇANAKKALE'DE KISA SÜRELİ FIRTINA BEKLENİYOR
Meteoroloji'nin son tahminlerine göre Balıkesir ve Çanakkale'de kuvvetli rüzgarla birlikte yer yer kısa süreli fırtına görülebilecek.
Uzmanlar, özellikle kıyı bölgelerinde yaşayan vatandaşların ve denizcilerin güncel meteorolojik uyarıları takip etmelerinin önem taşıdığına dikkat çekiyor.
VATANDAŞLARA ÖNEMLİ UYARI
İçişleri Bakanlığı, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. Açıklamada;
Ağaç ve direk devrilmeleri,
Çatı uçmaları,
Ulaşımda aksamalar,
Açık alanlarda oluşabilecek riskler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
Yetkililer, vatandaşların Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile ilgili kurumların yapacağı güncel uyarıları takip etmelerinin büyük önem taşıdığını vurguladı.
FIRTINA VE KUVVETLİ RÜZGAR BEKLENEN İLLER
İstanbul
Kocaeli
Yalova
Bursa'nın batı kesimleri
Tekirdağ
Edirne
Kırklareli
İzmir
Manisa
Balıkesir
Çanakkale
Meteoroloji ve İçişleri Bakanlığı'nın peş peşe yaptığı uyarılar sonrası gözler hafta sonu hava durumuna çevrilirken, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkili olması beklenen bölgelerde yaşayan vatandaşların tedbirleri elden bırakmaması isteniyor.