SON DAKİKA: İçişleri Bakanlığı haritayı paylaşarak uyardı: Cuma ve Cumartesi fırtına geliyor! İşte fırtına ve kuvvetli rüzgarın etkili olacağı iller

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İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine dikkat çekti. Açıklamada, ülkenin bazı bölgelerinde etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle vatandaşların tedbirli olması gerektiği belirtildi.



Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 30 Temmuz 2026 Perşembe günü Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği bildirildi.