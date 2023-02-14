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Tekirdağ'da yazlık konutlar, depremzedelere açılıyor

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde yazlık konut sahipleri, evlerinin kapılarını depremzedeler için açtı. Belediye Başkanı Hikmet Ata, "Talebimize karşılık dönüş iyi oldu. Kendi eşyalı villalarını verdiler, bazıları sıfır yeni binalarını satıştan vazgeçerek tahsis etti. Çekyat, yatak ve yorgan gibi bazı ihtiyaçları da biz giderdik" dedi.

14.02.2023 - 10:53 | | Mehmet YİRUN- Şafak TAŞOYAR/ TEKİRDAĞ, (DHA)
Tekirdağ'da yazlık konutlar, depremzedelere açılıyor

Turistik ilçe Marmaraereğlisi'nde, yazlık konutların depremzedelere açılması için kaymakamlık ve belediye, çalışma başlattı.

Marmaraereğlisi Belediyesi'nden yazlık ev sahiplerine, "10 ilimizde büyük bir yıkıma neden olan iki ayrı deprem afetinden etkilenen kardeşlerimizin içinde bulundukları olumsuz şartlar giderilene kadar yazlık konutlarını depremzede kardeşlerimize açmak isteyen vatandaşlarımız Marmaraereğlisi kaymakamlığımız ya da belediyemiz ile irtibata geçebilirler" mesajı gönderildi. Mesaja, aralarında villa sahiplerinin de olduğu çok sayıda kişi, olumlu dönüş yaptı.

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Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata, "Talebimize karşılık iyi bir dönüş oldu. Kendi eşyalı villalarını verdiler; bazıları sıfır yeni binalarını satıştan vazgeçerek, tahsis etti. Çekyat, yatak ve yorgan gibi bazı ihtiyaçları da biz giderdik. Vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şu ana kadar 300 kişiyi ağırlıyoruz. Daha kaç kişi gelir? Bilmiyoruz. Gelenlerin hepsini ağırlayamaya çalışacağız" diye konuştu.

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Tekirdağda yazlık konutlar, depremzedelere açılıyor

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'GÜZEL GERİ DÖNÜŞLER GELİYOR'

Marmaraereğlisi Yazlık Siteler Derneği Müdürü Ali Karabulut, ilçede 12 bin 600 yazlık konut sahibi olduğunu söyledi. Kaymakamlık ve belediyenin talebi sonrası konut sahiplerine duyuru yaptıklarını anlatan Karabulut, "Biz de anında 12 bin 600 site sakinine duyurusunu yaptık. Bunların içerisinde dönüşlerin olması bizleri çok mutlu etti. Şu an bizim kendi sitemizde 20'ye yakın depremzede aile, akrabaları tarafından misafir edilmektedir.

Tekirdağda yazlık konutlar, depremzedelere açılıyor

Yaklaşık 300 aile, şu an belediye ve kaymakamlığın bilgisi dahilinde yazlık konutlara yerleşmiş durumda. Ev sahiplerinden güzel dönüşler geliyor. 'Gelsinler, tüm masraflarını karşılamak üzere bizim evlerimize yerleşsinler' diyorlar. Türk milleti, çok duyarlı bir millettir. Evlerini, kapılarını, gönüllerini sonuna kadar açmışlardır" dedi.

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