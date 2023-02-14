Derya Balta 90 saat sonra enkazdan kurtarılan Hilal'e sahip çıktı sosyal medyada verdiği yanıt yürekleri yaktı

Türkiye'de 6 şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki büyük deprem meydana geldi. Deprem felaketinin ardından tüm Türkiye tek yürek olarak el ele verdi. Deprem bölgesinden gelen mucize haberleri ise yüzleri gülümsetti.

Depremin mucizelerinden biri de Hatay'da felaketin 90. saatinde enkaz altından kurtarılan 10 yaşındaki Hilal oldu. Eski futbolcu Hakan Balta'nın eşi Derya Balta da tüm ailesi ile 70'e yakın akrabasını kaybeden Hilal'e sahip çıktı.

HATAYI BOYUNCA MADDİ-MANEVİ YANINDA OLACAK

Minik kızla yakından ilgilenen ünlü isim, Hilal'in kendisini arayıp "Haydi gel" demesiyle hemen hastaneye koştu. Minik kızın hayatı boyunca maddi-manevi her şeyiyle ilgileneceğini açıklayarak takdir toplayan Balta, Hilal'in sütlaç ve çorba isteğini de yerine getirdi.

YÜREK YAKAN SÖZLER: 'ANNEM SÜTLACI TARÇINSIZ YAPAR'

Ünlü isim, "Sütlacını nasıl istersin?" sorusuna aldığı "Annem tarçınsız yapar" yanıtı karşısında ise kendisini ağlamamak için zor tuttu. Balta, Hilal için yaptığı tarçınsız sütlaç için "Annesi gibi tabii yapamam ama elimden geleni yaptım" diyerek de duygulandırdı.

'BUGÜN KOLUNU FARK ETMİŞ'

Peş peşe paylaşımlarda bulunan Balta, şu sözleriyle yürek yaktı: 'Bugün kolunu fark etmiş, çok ağlamış. Beni aramak istemiş. Bizim bir tek kızımızın bacağı için duaya ihtiyacımız var. Dua, dua, dua. Allah'ın mucizesi var biliyoruz.'

'BU HAREKET SİZE'

Balta, "O yumuş elinden öp olur mu" diyen bir takipçisine de şöyle karşılık verdi; "Dün hep o yumuşu öptüm, süt kokuyor. Bugün hepiniz için öperim" Öte yandan Hilal'in elini paylaşan Balta, "Hilal bugün gülüyor. Bu hareket size" sözleriyle de yüzleri gülümsetti.

'İLGİLENMEYE ÇALIŞTIĞIM ÇOK YAVRU VAR'

Derya Balta, şöyle konuştu; "Tüm depremzedelerimiz için sabah akşam dua ediyorum. Hilal benim için çok özel, çok güzel bir bağ kurduk. Ama sadece Hilal değil, ilgilenmeye çalıştığım çok yavrumuz var. Allah'ım yardım et. Canla başla yara sarmaya çalışan, duasını eksik etmeyen herkesin yardımcısı olsun Rabbim"

'HER İKİ CÜMLEDEN BİRİ ANNEYE BAĞLANIYOR'

Balta, "Annesini babasını soruyor mu? Nerede diyorsunuz?" sorusunu karşısında şu sözleri dile getirdi; "Her iki cümleden biri anneye bağlanıyor. 6 kişilik birbirine çok düşkün bir aileymiş. Deprem gecesi de halasının düğününe gitmişler. Saçlarımız spreyli hala yarın yıkayacağız. Küçük kardeşi hep dilinde. Benim boğazımdaki yumru büyüdü, bir şey diyemiyorum. Kolunu da kendi söyledi bana, bilmemi istedi. Psikolog eşliğinde en doğru zamanda yengesi, dayısı eşliğinde söylenecektir tabi. Bu süreç çok sancılı. Daha fazla yorum yapmayayım fındığım iyi ve mutlu olsun tek isteğim ve çaban bu yönde. Bugün çok güzel güldü defalarca"