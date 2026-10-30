Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemSağanak altında arkadaşını yalnız bırakmayan küçük Yusuf yürekleri ısıttı
HaberlerGündem Haberleri Sağanak altında arkadaşını yalnız bırakmayan küçük Yusuf yürekleri ısıttı

Sağanak altında arkadaşını yalnız bırakmayan küçük Yusuf yürekleri ısıttı

30.10.2026 - 23:50Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ADIYAMAN (İHA)

Sağanak altında arkadaşını yalnız bırakmayan küçük Yusuf yürekleri ısıttı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış sırasında öğrenciler okula koşarken, 3. sınıf öğrencisi Yusuf Orman tekerlekli sandalyedeki arkadaşını yağmurdan korumak için büyük çaba gösterdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler izleyenleri duygulandırdı.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Kahta ilçesindeki Bölükyayla İlkokulunda öğrenciler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için okul bahçesinde prova yaptıkları sırada aniden sağanak yağmur bastırdı. Öğrenciler, provayı yarıda bırakarak okul binasına doğru koşmaya başladı.

İLGİLİ HABER

15 yaş altına hizmet verilmeyecek! Sosyal medyada yeni dönem öncesi uzmanından aileleri uyarı
15 yaş altına hizmet verilmeyecek! Sosyal medyada yeni dönem öncesi uzmanından aileleri uyarı

Bu sırada 3. sınıf öğrencisi Yusuf Orman, tekerlekli sandalyedeki arkadaşı Elif Güngör’ün yağmur altında kaldığını ve engelli rampasından çıkmakta güçlük çektiğini fark etti. Diğer öğrenciler okul binasına sığınırken, Yusuf hiç düşünmeden arkadaşının yardımına koştu.

Sağanak altında arkadaşını yalnız bırakmayan küçük Yusuf yürekleri ısıttı

İLGİLİ HABER

Muş’a mevsimin ilk karı yağdı! Beyaz örtünün kalınlığı 5 santimetreye ulaştı
Muş’a mevsimin ilk karı yağdı! Beyaz örtünün kalınlığı 5 santimetreye ulaştı

Yusuf'un tekerlekli sandalyedeki arkadaşını yağmurdan korumak için büyük çaba saf ettiği anlar ise kameralara yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede ilgi görürken, küçük öğrencinin sergilediği yardımlaşma örneği izleyenleri duygulandırdı.

İLGİLİ HABER

Mersin'de 19 yıllık 'mumya ceset' cinayeti aydınlatıldı! Üzeri betonla kapatılmış buzdolabının içerisinde bulunmuştu
Mersin'de 19 yıllık 'mumya ceset' cinayeti aydınlatıldı! Üzeri betonla kapatılmış buzdolabının içerisinde bulunmuştu

Öte yandan, okulda gerçekleştirilen "Yıllık Eğitim Değerlendirme" toplantısında gösterdiği örnek davranış nedeniyle Yusuf Orman’ın "ayın öğrencisi" seçilerek ödüllendirilmesine karar verildiği öğrenildi.

Sağanak altında arkadaşını yalnız bırakmayan küçük Yusuf yürekleri ısıttı

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Güncel Haberler

Kontrolden çıkan otomobil takla attı kazada 3 kişi yaralandı
#Gündem

Kontrolden çıkan otomobil takla attı kazada 3 kişi yaralandı

Ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı
#Gündem

Ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı

Sağanak altında arkadaşını yalnız bırakmayan küçük Yusuf yürekleri ısıttı
#Gündem

Sağanak altında arkadaşını yalnız bırakmayan küçük Yusuf yürekleri ısıttı