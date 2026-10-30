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GündemMuş’a mevsimin ilk karı yağdı! Beyaz örtünün kalınlığı 5 santimetreye ulaştı
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Muş’a mevsimin ilk karı yağdı! Beyaz örtünün kalınlığı 5 santimetreye ulaştı

30.10.2026 - 23:02Güncellenme Tarihi:

Kaynak: MUŞ (İHA)

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Muş’un yüksek kesimleri, mevsimin ilk kar yağışıyla beyaza büründü.

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Kent merkezinde dün akşam saatlerinde etkili olan yağmur, 2600 rakımlı Çavuştepe mevkiinde kara dönüştü. Gece saatlerinde yağan karla bölge beyaza bürünürken, kar kalınlığı yer yer 5 santimetreye ulaştı.

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10 köy ve 22 mezraya ulaşımda alternatif güzergah olarak kullanılan Üçevler grup köy yolunda, Muş İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler iş makineleriyle kar temizleme çalışması başlattı.

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