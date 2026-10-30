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Siirt'te meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

30.10.2026 - 21:59Güncellenme Tarihi:

Kaynak: SİİRT (İHA)

Siirt'te meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Siirt'te yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı.

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Edinilen bilgilere göre, yağmur nedeniyle kayganlaşan Siirt-Kurtalan kara yolunda aynı istikamette seyir halinde olan birkaç araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana gelirken, 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

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İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahale yapılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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