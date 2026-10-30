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Fren yerine gaza basınca mağazaya girdi

30.10.2026 - 21:37Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA)

Fren yerine gaza basınca mağazaya girdi

Çorum'da M.M. yönetimindeki otomobil, sürücünün fren yerine gaza basması sonucu önce kaldırıma çıktı, ardından bir mağazaya girdi. Kaza iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza bugün saat 15.00 sıralarında Buharaevler Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi’nde meydana geldi. M.M. yönetimindeki 05 AEC 748 plakalı otomobil, iddiaya göre bir anda yoldan çıkarak mağazaya girdi.

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İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil işyerinde hasara neden olurken, taraflar arasında tartışma çıktı. Polisin ve vatandaşların araya girmesiyle tartışma son buldu. Mağaza sahipleri N.K. ve oğlu K.K. ile araçta bulunan S.M. ve kızı E.M. rapor için hastaneye ardından da ifade vermek için karakola götürüldü. Mağazaya giren otomobil ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak otoparka götürüldü.

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Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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