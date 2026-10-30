135 haneli sitede çökme korkusu: İki yıldır çözüm bekliyoruz

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Site sakinlerinden 62 yaşındaki Ümit Kaya, yaklaşık iki yıldır mağduriyet yaşadıklarını belirterek, "2024 yılından bu yana bu mağduriyeti yaşıyoruz. Geceleri uykususuz, çocukların başına herhangi bir şey gelecek diye tedirginiz. Biz belediyeye müracaatımızı gerekli şekilde yaptık. Zaman zaman gelmişler. En son geldiklerinde burası böyle tehlike arz etmiyor diye herhalde İmar Müdürlüğünden gelinmiş. Bize ayrıca 19 daireye tebligat geldi. AFAD'a da burası bildirildi, onlar da geldiler, incelediler" dedi.