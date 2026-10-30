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İki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

30.10.2026 - 21:27Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Haber-Kamera: Halil Can ÖZEKER/ÇORUM, (DHA)

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Çorum'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Galip Tercan hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

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Olay, gece saatlerinde Mimarsinan Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi 1'inci Cadde’de meydana geldi. Abdulsamet Ç. ve Cafer K. ile Galip Tercan ve oğlu D.T. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Galip Tercan, Abdulsamet Ç. ve Cafer K.’yi silahla vurup yaraladı.

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İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Galip Tercan, kurtarılamadı. Diğer iki yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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Kavganın yaşandığı cadde ile çevresinde polis ekiplerince inceleme yapıldı. Çalışmada, olayda kullanıldığı değerlendirilen 2 tabanca ile çok sayıda boş kovan ele geçirildi. Soruşturma kapsamında D.T. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. (DHA)

 

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