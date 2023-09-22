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Tekirdağ'da 150 polisle uyuşturucuya darbe: 24 gözaltı

Tekirdağ'da 150 polilsle düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 24 kişi yakalandı.

22.09.2023 - 08:32 | | İHA
Tekirdağ'da 150 polisle uyuşturucuya darbe: 24 gözaltı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, uyuşturucu madde bulunduran, kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi'ne operasyon düzenlendi.

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23 şahsın yakalanmasına yönelik 18 adreste toplam 150 personelin katılımıyla yapılan aramada 14 adet extacy hap, 7 gram skunk maddesi, bin 6 adet sentetik ecza hap, 62 fişek, 12,9 gram metamfetamin maddesi, 176,4 gram kubar esrar, 2 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat, 3 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 47 adet tabanca mermisi, 1 adet sahte 200 TL ele geçirildi.

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Konu ile ilgili olarak 3’ü aranan şahıslardan olmak üzere 24 şahıs yakalandı. Şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

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