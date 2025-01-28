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TCMB: 12 ay sonrası enflasyon beklentileri ocak ayında geriledi

28.01.2025 - 11:54Güncellenme Tarihi:
TCMB: 12 ay sonrası enflasyon beklentileri ocak ayında geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentilerinin, piyasa katılımcıları, reel sektör ve hanehalkları için gerilediğini açıkladı.

TCMB, Ocak 2025 dönemine ilişkin sektörel enflasyon beklentilerini açıkladı. Buna göre; 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 1,7 puan azalarak yüzde 25,4 seviyesine, reel sektör için 3,8 puan azalarak yüzde 43,8 seviyesine, hanehalkı için 4,3 puan azalarak yüzde 58,8 seviyesine geriledi.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı, bir önceki aya göre 4,5 puan artarak yüzde 30,8 seviyesinde gerçekleşti.

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