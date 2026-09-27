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Tavşanlı'da maden sahaları endüstri bölgesine dönüşecek! AK Partili demir: 'Tarihi bir adım'

27.09.2026 - 12:33Güncellenme Tarihi:
Tavşanlı'da maden sahaları endüstri bölgesine dönüşecek! AK Partili demir: 'Tarihi bir adım'

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan, Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinin çehresini değiştirecek bir hamle geldi. Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren kömür çıkartıldıktan sonra kaderine terk edilen ve yaklaşık 287 hektardan oluşan maden sahaları, “Tavşanlı Yatırım Alanı” olarak ilan edildi. AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, alınan kararın tarihi bir adım olduğunu söylerken Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Efe, Tavşanlı’nın cazibe merkezine dönüşeceğini ifade etti.

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Yatırım Alanlarının Belirlenmesine Dair Yönetmeliğin “Yatırım Alanı Yerinin Kesinleştirilmesi” başlıklı 13’üncü maddesinin 2’nci fıkrası kapsamında alınan karar, Resmî Gazete yayımlandı.

EKONOMİSİ DÖNÜŞECEK

Bu kararın yayımlanmasıyla birlikte yer altı zenginlikleri ve köklü tarihiyle bilinen Tavşanlı’nın ekonomisine enerjinin yanı sıra yüksek teknolojili sanayi sektörleri eklenecek. Türkiye’nin en önemli linyit yataklarına sahip olan Tavşanlı’da eski maden sahaları; fabrikalara, üretim tesislerine dönüşecek.

Tavşanlıda maden sahaları endüstri bölgesine dönüşecek AK Partili demir: Tarihi bir adım

SÜREÇLER HIZLANACAK

Belirlenen bölgede üretim tesislerinin kurulumu için tüm izin süreçleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın koordinasyonunda çok daha hızlı bir şekilde gerçekleştirilecek.

ÖNCELİKLİ ALTYAPI

Bölgenin ihtiyacı olan yol, su, elektrik gibi altyapı hizmetleri öncelikli olarak karşılanacak.

TEŞVİKLERDEN YARALANACAK

Yatırımcıların finansmana erişimi kolaylaştırılırken çeşitli teşviklerden de yararlanmaları sağlanacak.

Tavşanlıda maden sahaları endüstri bölgesine dönüşecek AK Partili demir: Tarihi bir adım

ENDÜSTRİ BÖLGESİ OLACAK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’a teşekkür ederek konuşmasına başlayan AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, alınan bu kararın; şehrin sanayisi, üretimi, istihdamı ve ekonomik geleceği açısından tarihi bir adım olarak nitelendirdi. Bahse konu yatırım alanının Tavşanlı Endüstri Bölgesine dönüşeceğini ifade eden AK Partili Demir, geçmişte madencilik faaliyetleri yürütülmüş alanların yeniden ekonomiye kazandırılacağını ifade etti.

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YATIRIM MERKEZİ HALİNE GELECEK

Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Efe de alınan bu karar ile Tavşanlı’nın bir cazibe merkezine dönüşeceğini kaydederek “Bu alanı ileri teknoloji ve yüksek katma değerli üretim yapan firmaların tercih ettiği güçlü bir yatırım merkezi haline getireceğiz.” dedi.

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