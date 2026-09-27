Tavşanlı'da maden sahaları endüstri bölgesine dönüşecek! AK Partili demir: 'Tarihi bir adım'
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan, Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinin çehresini değiştirecek bir hamle geldi. Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren kömür çıkartıldıktan sonra kaderine terk edilen ve yaklaşık 287 hektardan oluşan maden sahaları, “Tavşanlı Yatırım Alanı” olarak ilan edildi. AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, alınan kararın tarihi bir adım olduğunu söylerken Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Efe, Tavşanlı’nın cazibe merkezine dönüşeceğini ifade etti.
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Yatırım Alanlarının Belirlenmesine Dair Yönetmeliğin “Yatırım Alanı Yerinin Kesinleştirilmesi” başlıklı 13’üncü maddesinin 2’nci fıkrası kapsamında alınan karar, Resmî Gazete yayımlandı.
EKONOMİSİ DÖNÜŞECEK
Bu kararın yayımlanmasıyla birlikte yer altı zenginlikleri ve köklü tarihiyle bilinen Tavşanlı’nın ekonomisine enerjinin yanı sıra yüksek teknolojili sanayi sektörleri eklenecek. Türkiye’nin en önemli linyit yataklarına sahip olan Tavşanlı’da eski maden sahaları; fabrikalara, üretim tesislerine dönüşecek.
SÜREÇLER HIZLANACAK
Belirlenen bölgede üretim tesislerinin kurulumu için tüm izin süreçleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın koordinasyonunda çok daha hızlı bir şekilde gerçekleştirilecek.
ÖNCELİKLİ ALTYAPI
Bölgenin ihtiyacı olan yol, su, elektrik gibi altyapı hizmetleri öncelikli olarak karşılanacak.
TEŞVİKLERDEN YARALANACAK
Yatırımcıların finansmana erişimi kolaylaştırılırken çeşitli teşviklerden de yararlanmaları sağlanacak.
ENDÜSTRİ BÖLGESİ OLACAK
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’a teşekkür ederek konuşmasına başlayan AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, alınan bu kararın; şehrin sanayisi, üretimi, istihdamı ve ekonomik geleceği açısından tarihi bir adım olarak nitelendirdi. Bahse konu yatırım alanının Tavşanlı Endüstri Bölgesine dönüşeceğini ifade eden AK Partili Demir, geçmişte madencilik faaliyetleri yürütülmüş alanların yeniden ekonomiye kazandırılacağını ifade etti.
YATIRIM MERKEZİ HALİNE GELECEK
Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Efe de alınan bu karar ile Tavşanlı’nın bir cazibe merkezine dönüşeceğini kaydederek “Bu alanı ileri teknoloji ve yüksek katma değerli üretim yapan firmaların tercih ettiği güçlü bir yatırım merkezi haline getireceğiz.” dedi.