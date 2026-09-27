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Bayburt'un yeni maskotu tilki: Mazlum ismini verdiler

27.09.2026 - 12:52Güncellenme Tarihi:
Bayburt'un yeni maskotu tilki: Mazlum ismini verdiler

Bayburt’un Çayıryolu köyünde yerleşim alanına inen tilki, Fehim Okur’un evinin çevresinde yiyecek bekliyor. Okur’un 'Mazlum' adını verdiği tilki, vatandaşın köye geldiğini fark ettiğinde evinin yanına kadar geliyor.

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Bayburt merkezde yaşayan Okur, fırsat buldukça Çayıryolu köyündeki evine gidiyor. Köye her gelişinde tilkiyi evinin çevresinde gören Okur, yaban hayvanı için kent merkezinden ekmek götürmeye başladı.

Bayburtun yeni maskotu tilki: Mazlum ismini verdiler

Okur’un gelişini fark eden tilki, evin yakınında bir süre bekleyerek yiyecek verilmesini bekliyor. Okur da beraberinde getirdiği ekmekleri tilkinin bulunduğu alana bırakıyor. Okur, tilkiye "Mazlum" diye seslenerek, "Yine gelmiş benimki. Gece de mi benim yakamı bırakmıyorsun? Lamba yanınca buraya geliyorsun. Bak, orada sana ekmek getirdim. Gel onları ye" ifadelerini kullandı.
İnsanlardan çekinen ve ürkek hareketler sergileyen tilki, bırakılan ekmekleri yedikten sonra köyün dağlık alanına doğru ilerleyerek gözden kayboluyor.

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