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Arnavutköy'de kedi operasyonu: İtfaiye köprü üzerine çıktı

27.09.2026 - 13:00Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen / Muhabir
Yunus Emre Dağdelen / Muhabir
Arnavutköy'de kedi operasyonu: İtfaiye köprü üzerine çıktı

Arnavutköy’de bir yavru kedi köprü üzerindeki reklam panosuyla duvar arasına düşerek mahsur kaldı. Kedi itfaiye eri tarafından kurtarıldı. Kurtarma anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Olay Merkez Mahallesi’nde 23 Nisan Caddesi’ndeki bir köprüde meydana geldi. Çevredekiler köprünün üzerinde bulunan reklam panosunun bulunduğu bölüme bir kedinin düştüğünü fark etti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, köprüdeki reklam panosunda mahsur kalan kedinin yerini belirledi.

Arnavutköyde kedi operasyonu: İtfaiye köprü üzerine çıktı

Bir itfaiye erinin halatla kedinin mahsur kaldığı yere inmesi kararlaştırıldı. İtfaiye eri mahsur kalan kediyi bulunduğu yerden aldı. İtfaiye eri yukarıdan kendisine iletilen fileye kediyi yerleştirdikten sonra köprünün üzerine çıktı. Kedinin kurtarıldığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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