Marmara'da balıkçılarla yarıştılar: Kısmet yarışında martılar takip etti
Marmara Denizi'nin Tekirdağ açıklarında balıkçı tekneleri denizde balığın peşine düşerken, yüzlerce martı da teknelerin ardından ilerleyerek avdan payını almaya çalıştı. Gökyüzünde martıların balıkçı teknelerini takip ettiği anlar drone ile havadan görüntülendi.
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Balıkçı teknelerinin ağlarını denize bırakmasının ardından bölgeye akın eden martılar, ağların çekilmesi sırasında teknelerin çevresinde yoğunlaştı. Bazı martılar deniz yüzeyine dalarak balık kapmaya çalışırken, bazıları ise teknelerin üzerinde ve çevresinde uçuşlarını sürdürdü.
Teknelerin deniz üzerinde ilerlediği sırada yüzlerce martının da aynı yönde hareket etmesi, ortaya dikkat çekici görüntüler çıkardı. Balıkçıların av için attığı ağlar, martılar için de adeta birer "kısmet kapısı" oldu.
Balıkçı teknelerinin ağlarını denizden çektiği sırada yüzlerce martının aynı anda teknelerin etrafında toplanması, Marmara Denizi'nde renkli görüntüler oluşturdu. Deniz üzerindeki balıkçılık faaliyetlerine eşlik eden martılar, hem denizden hem de drone ile havadan kaydedilen görüntülerde adeta görsel şölen sundu.
Balıkçıların balık, martıların ise balıkçı teknelerini takip ettiği anlar, Marmara Denizi'ndeki doğal yaşam ile balıkçılık faaliyetlerinin iç içe geçtiği renkli görüntüler olarak kayıtlara geçti.