Tatile çıkacakları bekleyen büyük tehlike: Çakma reklam siteleri

ÖZLEM ATİLA / gazetevatan.com

Yaz ayları ile birlikte tatil planı yapanların sayısı artıyor. Sıcak günleri keyifli bir tatille geçirmek isteyenler internetten bütçelerine uygun tatil arayışına giriyor. Pek çok otel ve tatil köyü dönemsel olarak düzenledikleri tatil kampanyaları ile müşteri çekmeye çalışıyor. Bütçesine uygun tatil bulmakta zorlanan vatandaş fiyat avantajlarını değerlendirmek istiyor.

'TATİLE ÇIKIYORUZ' PAYLAŞIMINDAN UZAK DURUN

Tüketici Başvuru Merkezi Genel Başkanı Avukat İbrahim Güllü tatile gidecek vatandaşları uyararak, "Tatilciler sosyal medya paylaşımları ve sahte tatil siteleri konusunda dikkatli olmalı. Vatandaşlarımızın özellikle sosyal ağlarda ‘tatile çıkıyoruz’ şeklinde paylaşımlardan kaçınsınlar. Hırsızlar sosyal ağları takip ederek sizin tatilde olduğunuzu öğrenip geldiğinizde evinizin talan edildiğini, kıymetli eşyalarınızın yerinde olmadığını görme ihtimaliniz çok yüksek." ifadelerini kullandı.

MUTLAKA GÜVENİLİR SİTELERDEN REZERVASYON YAPIN

Avukat İbrahim Güllü sözlerini şöyle sürdürdü;

"Tatil dönemlerinde tatil dolandırıcılarına yönelik şikayetler alıyoruz. Tatile çıkacak olan vatandaşlarımızın mutlaka güvenilir sitelerinde tatil rezervasyonlarını ve otellerini ayırtmalarını öneriyoruz. Sitenin güvenilir olup olmadığını anlamak için de TÜRSAB’ın bir doğrulama kodu olan sistemi var. Oradan linki girdiğiniz zaman bu sitenin güvenilir bir firmaya mı ait yoksa çakma bir site mi olduğunu anlaşılabilir."

İLK ÇIKAN SİTELER ÇAKMADIR

Tatil planı yapanlar ilk olarak arama motorlarına gitmek istedikleri yeri yazarak alternatif konaklama seçeneklerini araştırıyor. Avukat Güllü, "Tüketicilerimiz tatil rezervasyonu yaparken arama motorlarına girdiklerinde ilk önüne çıkan reklam şeklinde olan siteler genelde çakmadır. Sahte ve dolandırıcılık amaçla kullanılmaktadır. Bunlara itibar etmemelerini, gerçek sitelerine mutlaka ulaşmalarını bunun telefonla teyidini almalarını öneriyoruz." diyerek, "Sosyal medya üzerinden yönlendirilen sitelerin güvenilir olup olmadığını mutlaka araştırsınlar. Her siteye güvenmemek gerekir. Güvenlik sertifikasyonu olan sitelerden mutlaka alışverişlerini yapmaları gerekir. "şeklinde konuştu.

İBAN YOKSA ÖDEME YAPMAYIN

Avukat İbrahim Güllü tatil planı yapanları ödeme konusunda da uyararak, "Piyasanın şartları belli. Asgari ve ortalama değeri bellidir. Bir ürün normalin çok altında bir indirim ile tavsiye ediliyorsa bilin ki burada mutlaka bir sıkıntı vardır. Dolayısıyla ucuzu tercih etmekten ziyade güvenilir olanı tercih etmek daha garantidir. Karşınızda güvenli bir firma varsa kurumsal olarak İBAN numarası ya da banka hesabı ile ödeme yapsınlar. Elden ödeme yapmamalarını tavsiye ediyoruz ödemeler belgelendirilsin. Hak mağduriyeti olursa belge olmadan hakkımızı alma ihtimalimizi çok zayıftır." diye konuştu.

7 GÜN GEREKÇESİZ CAYMA HAKKI

Pek çok tüketici fiyat avantajından yararlanmak için internetten tatil satın alıyor. Ancak bazı beklenmeyen durumlarda planlanan tatil programı iptal edilebiliyor.

Avukat İbrahim Güllü 7 günlük cayma hakkının altını çizerek, "İnternet üzerinden yapılan alışverişler, kapıdan satışlar, tüketici kredileri, devre mülk ve devre tatil sözleşmelerinde 14 gün, taksitli satış sözleşmelerinde 7 gün içinde tüketiciler hiçbir gerekçe göstermeden ve ceza ödemeden cayma hakları bulunmaktadır." diye konuştu.

Avukat Güllü sözlerini şöyle sürdürdü;

"Mağduriyet yaşayan tüketicilerimiz, bu tür durumlarda ayıplı bir hizmet söz konusudur. Tüketici burada seçimlik haklarını kullanabilir. İsterse malın yenisi ile değiştirilmesi ve ücretin geri iadesini de talep edebilir. Doğrudan hakem heyetine başvurabilir."

HIRSIZLAR SOSYAL AĞLARI TAKİP EDİYOR

Vatandaşların sosyal medya paylaşımlarına da dikkat etmesi gerektiğine dikkat çeken Avukat Güllü, "Tatile çıkacak olan vatandaşları sosyal medya paylaşımları konusunda da hassas olmalılar. Tatile çıkacak olan vatandaşlarımızın özellikle sosyal ağlarda ‘tatile çıkıyoruz şeklinde paylaşımlardan kaçınsınlar. Hırsızlar sosyal ağları takip ederek sizin tatilde olduğunu öğrenip geldiğinizde evinizin talan edildiğini, kıymetli eşyalarınızın yerinde olmadığını görme ihtimaliniz çok yüksek. Tatil sürecinde bu tür paylaşımlardan uzak duralım." ifadelerini kullandı.