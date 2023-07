Kiracı tazminat talep edebilir! Pek çok ev sahibi aynı hatayı yapıyor

ÖZLEM ATİLA / gazetevatan.com

Fahiş kira artışı sonrası ev sahipleri mevcut kiracılarını çıkararak evini daha yüksel bedel ile yeniden kiraya vermek istiyor. Ancak kiracıların evden çıkmaması durumunda dava süreci ile uğraşmak istemeyen ev sahipleri evini satma yolunu seçiyor. Bu durum her iki taraf için de zor bir süreci başlatıyor. Peki içinde kiracı olan evin satış süreci nasıl ilerliyor? Avukat Eser Eserçelik gazetevatan.com’a konu ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

KİRACININ DURUMU DEĞİŞMEZ

Pek çok mülk sahibi mevcut kiracısını çıkarmak için; evini satacağını bu nedenle kiracının evden çıkmasını talep eder. Ancak taşınmazın satışı sonrası kiracının evden çıkması gerekmiyor. Avukat Eserçelik süreci şöyle özetliyor:



“İçinde kiracı olan evin satış sürecinde potansiyel alıcılar için kiracının anlayışlı olması ve haftanın bir gününde daha önce belirlenmiş saatte evi alıcılara göstermesi gerekmektedir. Kiracı evi hali hazırda kullandığı için boş evin gösterilmesindeki gibi her an evin müsait olması beklenemez. Ancak kiracı da evi göstermek zorundadır. Dolayısıyla her iki tarafında memnuniyeti açısından ev sahibi ve kiracı arasında kiracının uygun olduğu saatler ve günler ile ilgili anlaşma sağlanır.

Evin satılması halinde kiracının durumu değişmez. Kira ilişkisi yeni ev sahibi ile devam eder. Evi satılması halinde geçerli kira sözleşmesi aynen yeni alıcıya karşı da korunur. “

YARIM SAATLİK İZİN

Eser Eserçelik, kiracının evi satın almak isteyen kişilere evi göstermek zorunda olduğunun altını çizerek, “Bu durumda hem ev sahibi hem de kiracı birbirlerine karşı anlayışlı olmak zorundadır. Ev sahibi evin içi boş olduğundaki gibi evi istediği saatte alıcılara gösteremez. Kiracı da ben evi göstermiyorum diyerek ev sahibine zorluk çıkarmaz. Ancak taraflar bu konuda anlaşamaz, kiracı da evi göstermezse; ev sahibi kiracısına karşı ‘kiralananı göstermeye izin davası’ açılarak mahkemeden evi gösterme günü belirlemesi talep edilebilir. Kiracının mahkeme kararına uymaması tahliye sebebidir. Konu yargıya taşındığında çıkan kararlarda mahkemelerin genellikle ayda 2 hafta sonu gün içerisinde yarım saatlik evi gösterme izni verdiği görülmektedir.” İfadelerini kullandı.

KİRACI MECBUR DEĞİL

Satışa çıkarılan konutun kiracı tarafından alıcılara gösterilmesi ile ilgili Avukat Eser Eserçelik şu ifadeleri kullandı;

Emlakçı veya ev sahibi açısından bir farklılık yoktur. Emlakçı aracılığıyla satılacak evlerde de emlakçı kiracıya ulaşarak uygun gün ve saatleri bildirmesi için zaman ister. Kiracı her an evi göstermek zorunda değildir. Ancak az öncede belirttiğimiz gibi evi en az ayda 2 kere potansiyel alıcılara göstermesi beklenir.

Pek çok kiracı evden çıkarılma baskısı ile karşılaşıyor. Birçok ev sahibi kiracıları çıkarmak için yıldırma politikası uyguluyor. Bazen durum o kadar ileriye varıyor ki; taciz noktasına ulaşıyor.

KİRACI İÇİN TAZMİNAT HAKKI DOĞAR

Eserçelik “Kiracılar daha önce birçok yazımızda da belirttiğimiz gibi ev sahibinin telefonlarına cevap vermek, ev sahibiyle sürekli iletişimde kalmak zorunda değildir.” Diyerek sözlerini şöyle sürdürüyor;

“Kiracı evi her gün göstermek zorunda bile değildir. Evin kullanım hakkı kiracıdadır. Dolaysıyla ev onun mahrem alanıdır. Kiracı kendisinin de evde olduğu bir zaman aralığında gün verir. Tüm bu işlemleri bilgilendirmek için ev sahibiyle hukuki olarak ihtar yoluyla haberleşme kurulması esastır. Kiracı kendisini telefonla taciz eden ev sahibine karşı savcılığa şikayetçi olabilir. Kiracının ayrıca tazminat talep etme hakkı da bulunmaktadır.”

KİRA SÖZLEŞMESİ DEVAM EDER

Yeni bir ev satın almak isteyenler genellikle içinde kiracı olan konutları tercih etmiyor. İçerisinde kiracı olan evin satış süreci nasıl ilerliyor?

Avukat Eserçelik, “Evi satın almak isteyen alıcı açısından süreç boş ev veya kiracısı olan ev açısından farklılık arz etmemekle birlikte kiracının kira sözleşmesinin devam ettiğini bilmelidir.” İfadelerini kullanarak sözlerini şöyle sürdürüyor;

TAHLİYE ZORUNLULUĞU DOĞAR

“Evi satın alan yeni ev sahibi eğer evi kullanım amacıyla almışsa ve kiracısına evin satımından itibaren 6 ay içerisinde ihtar göndererek kiracıdan evi tahliye etmesini isteyebilir. Eğer şartları oluşmuşsa kiracı evi tahliye etmek zorundadır.

Ev sahibinin aynı bölgede birden fazla evinin olması, kullanım ihtiyacının zorunlu olmadığı anlamına geleceğinden kiracı çıkmak zorunda değildir. Aynı zamanda yeni ev sahibi ihtar göndererek evi satın aldığını kiranın bundan sonra kendisine ait ilgili banka hesap numarasına gönderilmesi gerektiğini kiracıya bildirir. Kiracı artık yeni ev sahibine karşı sorumlu olduğundan kira bedelini de yeni ev sahibine göndermek zorundadır.”