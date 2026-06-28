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Tartışmalı yağlı güreş organizasyonu olaylı başladı! Akrabalar kavgaya tutuştu, jandarma güçlükle ayırdı

28.06.2026 - 22:25Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Tartışmalı yağlı güreş organizasyonu olaylı başladı! Akrabalar kavgaya tutuştu, jandarma güçlükle ayırdı

Kahramanmaraş'ta isim tartışması yaşanan Dulkadiroğlu Belediyesi'nin organize ettiği 24. Dereköy Güreşleri'nde kavga çıktı.

Dulkadirolu Belediyesi, bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Şeref Eroğlu Dereköy Güreşleri öncesi milli güreşçi, Dünya ve Avrupa Şampiyonu Şeref Eroğlu'nun ismini etkinlikten çıkartmıştı. Aynı zamanda eski Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı olan Şeref Eroğlu, organizasyondan isminin çıkartılmasına tepki göstermişti.

Tartışmalı yağlı güreş organizasyonu olaylı başladı Akrabalar kavgaya tutuştu, jandarma güçlükle ayırdı

İsim tartışmalarına konu olan organizasyon, bugün ise olaylı başladı. Güreşçilerin eşleştirilmesi sırasında ağırlık farkları güreşçilerin yakınları arasında tartışmaya neden oldu. Çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Jandarma ekipleri tarafları güçlükle ayırdı.

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