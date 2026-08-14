GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemBir ilimizde denize girmek 3 gün yasaklandı
HaberlerGündem Haberleri Bir ilimizde denize girmek 3 gün yasaklandı

Bir ilimizde denize girmek 3 gün yasaklandı

14.08.2026 - 01:54Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Ayhan ACAR/ BARTIN, (DHA)

Bir ilimizde denize girmek 3 gün yasaklandı

Bartın Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle 14-15-16 Ağustos tarihleri arasında denize girmenin yasaklandığını duyurdu.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Bartın Valiliği, kentteki olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmenin yasaklandığını duyurdu.

Açıklamada, 14-15-16 Ağustos 2026 tarihlerinde 3 gün süre ile Güzelcehisar plajı, Hatipler plajı, İnkumu plajı, Kızılkum plajı, Mugada plajı, Bozköy plajı, Çakraz plajı, Göçgün plajı, Kapısuyu plajı, Karaman plajı ve Tekkeönü plajı'nda denize girmenin yasaklandığı, can güvenliği açısından yasağa uyulmasının önem taşıdığı belirtildi

Güncel Haberler

Bir ilimizde denize girmek 3 gün yasaklandı
#Gündem

Bir ilimizde denize girmek 3 gün yasaklandı

Ardahan'da coğrafi işaretli balın hasadı başladı! Kilosu bin 900 TL
#Gündem

Ardahan'da coğrafi işaretli balın hasadı başladı! Kilosu bin 900 TL

Sinop'ta denize girenler şüpheli cisim bulundu
#Gündem

Sinop'ta denize girenler şüpheli cisim bulundu