Bir ilimizde denize girmek 3 gün yasaklandı
14.08.2026 - 01:54Güncellenme Tarihi:
Bartın Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle 14-15-16 Ağustos tarihleri arasında denize girmenin yasaklandığını duyurdu.
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Bartın Valiliği, kentteki olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmenin yasaklandığını duyurdu.
Açıklamada, 14-15-16 Ağustos 2026 tarihlerinde 3 gün süre ile Güzelcehisar plajı, Hatipler plajı, İnkumu plajı, Kızılkum plajı, Mugada plajı, Bozköy plajı, Çakraz plajı, Göçgün plajı, Kapısuyu plajı, Karaman plajı ve Tekkeönü plajı'nda denize girmenin yasaklandığı, can güvenliği açısından yasağa uyulmasının önem taşıdığı belirtildi