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Sinop'ta denize girenler şüpheli cisim bulundu

14.08.2026 - 01:05Güncellenme Tarihi:

Kaynak: SİNOP (İHA)

Sinop'ta denize girenler şüpheli cisim bulundu

Sinop'ta denize giren bir vatandaş, kentin kuzey sahilinde roket veya füze parçasını andıran şüpheli bir cisim buldu.

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Sinop'ta kentin kuzey sahilinde denize giren bir vatandaş, su içerisinde dikkatini çeken şüpheli bir cisim fark etti. Vatandaş tarafından denizden çıkarılarak sahile getirilen cisim, görünümü nedeniyle roket veya füze parçasını andırdı.

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Cismin mühimmat, askeri ekipman ya da bunlara ait bir parça olup olmadığı henüz belirlenemedi. Şüpheli cisim başka vatandaşların da dikkatini çekti.

Bulunan cismin niteliğinin yapılacak teknik incelemenin ardından belirlenmesi beklenirken, mühimmat özelliği taşıyıp taşımadığı ve denize nasıl ulaştığı da inceleme sonucunda netlik kazanacak.

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Öte yandan, daha önce Sinop'un Ayancık ilçesinde de denizden benzer nitelikte bir mühimmat parçası çıkarılmıştı.

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