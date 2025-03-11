Tarım Bakanlığı yeni markaları ifşa etti: Tantuni ve sucukta tek tırnaklı et skandalı!

Bakanlık, denetimler sonucunda taklit veya tağşiş yapılan ürünlere ilişkin güncel bilgilere internet sitesinden ulaşılabilmesi amacıyla 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesinde bir güncelleme yaptı.

TANTUNİDE TEK TIRNAKLI TESPİT EDİLDİ

Bakanlık, son yapılan testlerde sağlık açısından risk oluşturabilecek taklit ve tağşişli yağ, peynir ve şarküteri ürünlerini deşifre etti. Yapılan incelemelerde, tantuni üretiminde tek tırnaklı et kullanımı, peynir ve yağ üretiminde ise farklı usulsüzlükler tespit edildi. İşte güncel taklit - tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesi...

Son yapılan testler sonucu, sağlığı tehlikeye atacak şekilde yapılan usulsüzlükler arasında yağ, peynir ve şarküteri ürünleri yer alıyor. Ayrıca, tantuni yapımında tek tırnaklı etinin kullanılması ve peynir ile yağ üretiminde çeşitli usulsüzlükler tespit edildi. Bakanlık, sağlıklı gıda erişimini sağlamak amacıyla denetimlere devam ediyor.

YANILTICI ETİKETLEME TESPİT EDİLDİ

Bakanlık, söz konusu firmaların yanıltıcı etiketleme yaparak tüketicileri kandırmaya çalıştığını belirtti. Bu tür uygulamalar, gıda güvenliğini tehlikeye atarken, tüketicinin doğru bilgiye ulaşmasının da önüne geçti.

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YENİ EKLENEN ÜRÜNLER NELER?

Bakanlığın aynı tarihli ‘Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar’ listesine uygunsuzluk nedeniyle eklenenler şöyle:

BAKANLIKTAN 1.3 MİLYAR LİRA CEZA

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerince, 2024 yılında gıda işletmelerine yönelik 1 milyon 329 bin 758 denetim yapıldı. AA muhabirinin, Bakanlığın Tarım Reformu Genel Müdürlüğü İstatistik Bülteni'nden derlediği bilgiye göre, Bakanlık ekipleri gıda denetimlerine hız kesmeden devam ediyor.

Yıl boyunca sürdürülen denetimler ramazan öncesi ve süresince sıklaşırken, Bakanlık vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşması için çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

Bu kapsamda, geçen yıl sektörel gıda denetimi çerçevesinde, 75 bin 212 yurt içi resmi kontrol gerçekleştirildi. Bu denetimlerde, gıda işletmelerine 579 idari para cezası uygulanırken, 28 bin 813 ürüne el konuldu. Denetimler sırasında, idari para cezalarının toplam tutarı 18 milyon 621 bin 103 lira olarak tespit edildi.

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Gıda işletmelerine, geçen yıl toplam 1 milyon 329 bin 758 yurt içi resmi kontrol yapıldı. Kontroller sonucunda, 26 bin 263 idari yaptırım uygulanarak, bu yaptırımlar kapsamında işletmelere 1 milyar 309 milyon 748 bin 855 lira idari ceza kesildi. Bu çerçevede 610 gıda işletmecisi hakkında da cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

DENETİMLER ARATARAK DEVAM ETTİ

Geçen yıl bazı aylarda kontrollerin sıklaştığı görüldü. Ocak ayında 83 bin 963 olan denetim sayısı, mayısta 129 bin 246'ya ulaştı.

Yurt genelinde gıda üretim ve satış yerleri ile toplu tüketim alanlarında yapılan kontroller, aralıkta en yüksek seviyeye ulaşarak 129 bin 734'e yükseldi.

Böylece geçen yıl gıda işletmelerinde yapılan denetim sayısı, 2023'e göre yüzde 2,13 arttı.

OCAKTA 100 BİN 608 RESMİ KONTROL YAPILDI

Kontroller bu yıl da sürerken, ocak ayında gıda işletmelerine toplam 100 bin 608 resmi denetim yapıldı. Bu denetimlerde, 376 milyon 254 bin 431 lira idari ceza verildi.

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Söz konusu dönemde gıda işletmelerine 2 bin 88 idari yaptırım uygulanırken, 58 gıda işletmecisi hakkında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Ocakta gıda işletmelerinde yapılan denetim sayısında da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,8 artış kaydedildi.