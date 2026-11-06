Kastamonu'da orman yangınlarına karşı dev adım: 24 köye çok amaçlı su tankeri dağıtıldı!

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"Ülkemizde ormanlarımızı tehdit eden en önemli unsur, orman yangınlarıdır. Son dönemdeki iklim değişiklikleri, bölgemizde çok büyük yangınları görmemize sebep oldu. Dünyada orman yangınlarına bu kadar kaynak ayıran az sayıda ülkeden biriyiz. Bunun esas sebebi, birçok ülkede ormanlar yerleşim yerleri ile iç içe değil. Biz de böyle bir durum yok. Genel itibarıyla köylerin içine kadar ormanlar giriyor. Bu nedenle ciddi bir altyapı oluşturmamız gerekiyor. Bunun için Orman Genel Müdürlüğümüz kapasiteyi artırmaya yönelik önemli çalışmalar yapıyor."