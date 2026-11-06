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GündemKastamonu'da orman yangınlarına karşı dev adım: 24 köye çok amaçlı su tankeri dağıtıldı!
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Kastamonu'da orman yangınlarına karşı dev adım: 24 köye çok amaçlı su tankeri dağıtıldı!

06.11.2026 - 14:35Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Kastamonu’da orman yangınlarıyla mücadele kapasitesini artırmak ve ilk müdahale süresini minimuma indirmek amacıyla önemli bir proje hayata geçirildi. Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, orman köylerinde olası yangınlara karşı hızlı ve etkin müdahale yapılabilmesi için 24 köye çok amaçlı çekilebilir su tankeri teslim edildi.

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1Kastamonu'da orman yangınlarına karşı dev adım: 24 köye çok amaçlı su tankeri dağıtıldı!

Kastamonu'da, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında 24 köye su tankeri dağıtıldı.

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğünce orman köylerine çok amaçlı çekilebilir su tankeri verilmesiyle orman yangınlarıyla mücadelede yerel imkanların güçlendirilmesi, yangınlara karşı hızlı müdahale kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

2Kastamonu'da orman yangınlarına karşı dev adım: 24 köye çok amaçlı su tankeri dağıtıldı!

Kastamonu Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğünde düzenlenen törende, ormanların ekonomik değer ve görsel güzelliklerinin yanında önemli bir biyoçeşitlilik barındırdığını söyledi.

3Kastamonu'da orman yangınlarına karşı dev adım: 24 köye çok amaçlı su tankeri dağıtıldı!

Doğal kaynakların korunması gerektiğini vurgulayan Atılkan, dünyada orman varlığının azaldığını ama Türkiye'nin orman varlığını artıran sayılı ülkelerden biri olduğunu anlattı.

4Kastamonu'da orman yangınlarına karşı dev adım: 24 köye çok amaçlı su tankeri dağıtıldı!

Karadeniz Bölgesi'nde geçmişte yangın tehlikesinin günümüzdeki kadar yoğun olmadığını belirten Atılkan, şöyle konuştu:

5Kastamonu'da orman yangınlarına karşı dev adım: 24 köye çok amaçlı su tankeri dağıtıldı!

"Ülkemizde ormanlarımızı tehdit eden en önemli unsur, orman yangınlarıdır. Son dönemdeki iklim değişiklikleri, bölgemizde çok büyük yangınları görmemize sebep oldu. Dünyada orman yangınlarına bu kadar kaynak ayıran az sayıda ülkeden biriyiz. Bunun esas sebebi, birçok ülkede ormanlar yerleşim yerleri ile iç içe değil. Biz de böyle bir durum yok. Genel itibarıyla köylerin içine kadar ormanlar giriyor. Bu nedenle ciddi bir altyapı oluşturmamız gerekiyor. Bunun için Orman Genel Müdürlüğümüz kapasiteyi artırmaya yönelik önemli çalışmalar yapıyor."

6Kastamonu'da orman yangınlarına karşı dev adım: 24 köye çok amaçlı su tankeri dağıtıldı!

Kastamonu Orman Bölge Müdürü Hakan Yaslıkaya ise bu tür projelerin devam edeceğini dile getirerek, "Gönül ister ki köylülerimiz bu tankeri sadece bahçe ve hayvan sulamada kullansın ama kırsalda anız ve ev yangınlarının ormana sirayet etme durumu oluyor. Hassas yerlerde bu tür imkanların olması gerekiyor. Bu sene ORKÖY kapsamında 150 hanemize bu projeden faydalandırmayı planlıyoruz. Üreticilerimiz tankerleri ürettikçe vatandaşlarımıza teslim edeceğiz." dedi.

Konuşmaların ardından tankerler, orman köylülerine teslim edildi.

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