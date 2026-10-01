TAPUDA YENİ DÖNEM İÇİN TARİH DEĞİŞTİ! Ev ve arsa satışında ödeme sistemi 1 Aralık'ta değişecek

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Ev, arsa ve iş yeri satışlarında ödeme yöntemini değiştirecek Güvenli Ödeme Sistemi için yeni tarih belli oldu.

Taşınmaz satışlarında yüksek miktarda nakit taşıma, paranın gönderilmesine rağmen tapunun devredilmemesi ya da tapu devri sonrasında satış bedelinin ödenmemesi gibi riskleri azaltmayı amaçlayan sistemin 1 Ekim 2026'da zorunlu hale gelmesi planlanıyordu.

Ancak Ticaret Bakanlığı, teknik altyapı ve entegrasyon çalışmalarının tamamlanması amacıyla zorunlu uygulamanın başlangıç tarihinin 1 Aralık 2026 olarak yeniden belirleneceğini açıkladı.

Böylece ev veya arsa alıp satacak vatandaşlar için 1 Ekim'de başlaması beklenen zorunluluk iki ay daha ertelenmiş oldu.

TAPUDA GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ticaret Bakanlığı'nın 28 Eylül 2026 tarihli açıklamasına göre taşınmaz satışlarında Güvenli Ödeme Sistemi'nin zorunlu uygulama başlangıç tarihi 1 Aralık 2026 olacak.

Sistem için ilk olarak 1 Temmuz tarihi belirlenmiş, daha sonra Bakanlığın yönetmelikten kaynaklanan üç aylık erteleme yetkisi kullanılarak tarih 1 Ekim'e çekilmişti. Son yapılan açıklamayla birlikte takvim yeniden değişti.

Bakanlık, bankaların teknik altyapı çalışmalarının devam ettiğini ve sistemin tüm unsurlarıyla güvenli ve kesintisiz çalışabilmesi için hazırlıkların tamamlanmasının beklendiğini bildirdi.

EV VE ARSA SATIŞINDA ÖDEME SİSTEMİ NASIL DEĞİŞECEK?

Yeni sistemin temelinde tapu devri ile paranın el değiştirmesinin birbirine bağlanması bulunuyor.

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik'teki düzenlemeye göre taşınmaz satış bedelinin bir kısmının veya tamamının nakit, havale, elektronik fon transferi veya Bakanlık tarafından belirlenecek başka bir yöntemle ödenmesi halinde ödeme, oluşturulan sistem üzerinden yapılacak.

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Amaç, taşınmaz mülkiyetinin devri ile satış bedelinin mümkün olduğunca eş zamanlı el değiştirmesini sağlamak.

Böylece klasik yöntemlerde ortaya çıkabilen "Önce para mı gönderilecek, önce tapu mu devredilecek?" sorununun ortadan kaldırılması hedefleniyor.

GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ KİMLERİ KAPSAYACAK?

Düzenleme yalnızca emlakçılar üzerinden yapılan satışlarla sınırlı değil.

Yönetmelikte sistemin, taşınmaz satışlarında işletmeler ile diğer gerçek ve tüzel kişiler tarafından kullanılacağı belirtiliyor.

Bu nedenle uygulama zorunlu hale geldiğinde bireysel olarak evini, arsasını veya başka bir taşınmazını satan kişiler de sistemin kapsamında olacak.

Kapsama ilişkin ayrıntılı uygulama sürecinin ise teknik altyapının devreye alınmasıyla birlikte netleşmesi bekleniyor.

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KONUT KREDİSİ KULLANILAN SATIŞLARDA NE OLACAK?

Taşınmazın banka veya ilgili finansman kuruluşları aracılığıyla kredilendirildiği satışlar için de yönetmelikte ayrı bir düzenleme bulunuyor.

Satış bedelinin bir bölümünün banka kredisi veya mevzuatta belirtilen finansman yöntemleriyle karşılanması halinde, kredi tutarı dışında kalan ödemenin Güvenli Ödeme Sistemi üzerinden yapılması öngörülüyor.

Örneğin bir evin bir bölümü konut kredisi, kalan bölümü ise alıcının kendi parasıyla ödenecekse sistem kredi dışındaki ödeme bölümünü kapsayacak.

TAPUDA GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ NEDEN GETİRİLİYOR?

Türkiye'de taşınmaz satışlarında yüksek tutarlı para transferleri yıllardır farklı yöntemlerle gerçekleştiriliyor.

Bazı işlemlerde ödeme tapu işleminden önce havale veya EFT ile gönderilirken bazı satışlarda para tapu devrinden sonra aktarılıyor. Yüksek miktarda nakit paranın fiziki olarak taşındığı işlemler de yapılabiliyor.

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Ticaret Bakanlığı, yeni sistemle özellikle dolandırıcılık, hırsızlık ve sahtecilik risklerini azaltmayı, taraflar arasındaki ödeme uyuşmazlıklarının önüne geçmeyi ve kayıt dışılığı azaltmayı hedefliyor.

Tapunun devredilmesi ile satış bedelinin aktarılmasının birbirine bağlanması, hem alıcı hem de satıcı açısından işlemin güvenliğini artırmayı amaçlıyor.

BANKALAR SİSTEME HAZIRLANIYOR

Güvenli Ödeme Sistemi yalnızca tapu müdürlüklerinde yapılacak bir değişiklikten ibaret olmayacak.

Ticaret Bakanlığı'nın açıklamasına göre Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bilgi sistemleri ile bankalar arasında veri paylaşımı için gerekli teknik altyapı hazırlandı.

Bankaların kendi sistemlerini bu yapıya entegre etme çalışmaları ise devam ediyor.

Bakanlık ayrıca veri paylaşımı ve teknik altyapı sürecini kolaylaştırmak amacıyla bir entegratör belirlenmesine yönelik düzenleme yapılacağını da duyurdu.

Bankaların altyapılarının hazır hale gelmesinin ardından sistem için pilot uygulama başlatılması planlanıyor.

1 EKİM'DE TAPUDA NE DEĞİŞTİ?

Daha önce yapılan açıklamalar nedeniyle Güvenli Ödeme Sistemi'nin 1 Ekim'de zorunlu hale geleceği yönünde çok sayıda haber yayımlandı.

Ancak Ticaret Bakanlığı'nın 28 Eylül'de yaptığı son açıklamayla bu tarih değişti.

Bu nedenle 1 Ekim 2026 itibarıyla Güvenli Ödeme Sistemi zorunlu olarak başlamadı. Bakanlığın açıkladığı yeni takvime göre zorunlu uygulama için hedef tarih 1 Aralık 2026.

Önümüzdeki iki aylık dönemde banka entegrasyonlarının tamamlanması ve sistemin pilot uygulamasına geçilmesi bekleniyor.

Güvenli Ödeme Sistemi 1 Aralık'ta zorunlu olacak

Mevcut takvime göre ev, arsa ve diğer taşınmazların satışında ödeme sistemini değiştirecek yeni uygulama 1 Aralık 2026'da zorunlu hale gelecek.

Sistem devreye girdiğinde nakit, havale veya elektronik para transferiyle gerçekleştirilecek taşınmaz satışlarında satış bedeli, mülkiyet devriyle bağlantılı çalışan güvenli ödeme mekanizması üzerinden aktarılacak.

Böylece konut veya arsa satışında milyonlarca liralık ödemenin hangi aşamada yapılacağına ilişkin riskli süreç yerine, tapu devri ile paranın el değiştirmesini aynı işlem zincirine bağlayan yeni bir dönem başlayacak.