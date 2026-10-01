Sermaye Piyasası Soruşturmasında yeni gelişme: Tera Portföy yöneticileri tutuklandı
01.10.2026 - 09:39Güncellenme Tarihi:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen sermaye piyasası ve fon soruşturmasında kritik bir gelişme yaşandı. Daha önce haklarında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarpyener'in de aralarında bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı.
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