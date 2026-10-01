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GündemDüzce'nin tescilli lezzeti pazara indi: Lokum gibi soyuluyor, çiğ bile yeniyor! İnce kabuğu ve eşsiz aromasıyla kilosu 200-300 TL'den satışta!
HaberlerGündem Haberleri Düzce'nin tescilli lezzeti pazara indi: Lokum gibi soyuluyor, çiğ bile yeniyor! İnce kabuğu ve eşsiz aromasıyla kilosu 200-300 TL'den satışta!

Düzce'nin tescilli lezzeti pazara indi: Lokum gibi soyuluyor, çiğ bile yeniyor! İnce kabuğu ve eşsiz aromasıyla kilosu 200-300 TL'den satışta!

01.10.2026 - 10:10Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Kendine has aroması, ince kabuğu ve kolay soyulma özelliğiyle coğrafi işaret tesciline sahip olan meşhur Düzce kuzu kestanesinde yeni sezon ürünleri tezgahlardaki yerini aldı. Mevsim yağmurlarının verimli geçmesi sayesinde bu yıl rekoltede büyük bolluk beklenirken, kestanenin kilogram fiyatı büyüklüğüne göre 200 ile 300 lira arasında alıcı buluyor.

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1Düzce'nin tescilli lezzeti pazara indi: Lokum gibi soyuluyor, çiğ bile yeniyor! İnce kabuğu ve eşsiz aromasıyla kilosu 200-300 TL'den satışta!

Hamidiye Mahallesi'ndeki Kapalı Pazaryeri'nde çarşamba ve pazar günleri kurulan kestane pazarında yeni sezon hareketliliği yaşanıyor. Kolay soyulması ve lezzetiyle hem kestane kebapçılarının hem de tüketicilerin öncelikli tercihi olan kuzu kestanesinin kilogramı, kalibresine göre 200 ile 300 lira arasında değişen fiyatlardan satılıyor.

2Düzce'nin tescilli lezzeti pazara indi: Lokum gibi soyuluyor, çiğ bile yeniyor! İnce kabuğu ve eşsiz aromasıyla kilosu 200-300 TL'den satışta!

Türkiye'nin 81 ilinden tüccar ve alıcıyı ağırlayan pazarda, bu yıl mevsim yağmurlarının verimli geçmesi nedeniyle kestanede rekolte yüksekliği ve bolluk yaşanması öngörülüyor.

3Düzce'nin tescilli lezzeti pazara indi: Lokum gibi soyuluyor, çiğ bile yeniyor! İnce kabuğu ve eşsiz aromasıyla kilosu 200-300 TL'den satışta!

"SEZON BOL VE BEREKETLİ GEÇECEK GİBİ GÖRÜNÜYOR"

Kestane esnaflarından Nurettin Durdu, 2026-2027 kestane sezonunun bereketli başladığını belirterek, "Düzce'mizin kestanesi damağa hitap ediyor, kabuğundan açılabiliyor. 81 vilayetten alıcısı olan bir kestane. Tavsiye ediyoruz, bütün müşterilerimizi bekliyoruz. Kabağıyla, kestanesiyle, balıyla her şeyi ile mükemmel ürünlerimiz var. Şuan kestane satışlarımız yeni başladı. Bundan sonra da çoğalacak. Sezon bol ve bereketli geçecek gibi görünüyor. Ağaçlarımızda kestane bol. Şükürler olsun Rabbimize, mevsim yağmurlu geçti" dedi.

4Düzce'nin tescilli lezzeti pazara indi: Lokum gibi soyuluyor, çiğ bile yeniyor! İnce kabuğu ve eşsiz aromasıyla kilosu 200-300 TL'den satışta!

"ÇİĞ YESEK DE LEZZETLİ"

Kuzu kestanesinin özelliklerinden bahseden Durdu, " Bu kestanenin aroması güzeldir, güzel bir lezzet verir. Farklı illerden gelen kestaneler Düzce'nin ya da Karadeniz bölgesinde yetişen kestanenin yerini tutmuyor. İri oluyor, kabuğundan ayrılmıyor, tadı olmuyor ama bu kestanede çok güzel bir aroma var ve kabuğundan kolay ayrılıyor. İnce kabuk olmasından dolayı lokum gibi açılıyor. Çiğ yesek de lezzetli, pişirsek de lezzetli. Şifadır, berekettir" diye konuştu.

5Düzce'nin tescilli lezzeti pazara indi: Lokum gibi soyuluyor, çiğ bile yeniyor! İnce kabuğu ve eşsiz aromasıyla kilosu 200-300 TL'den satışta!

"TÜRKİYE'YE KESTANEYİ DÜZCE TANITMIŞTIR"

Bir diğer satıcı Bayram Yıldırım ise "Düzce kestanesini çiğde yiyebilirsiniz, tatlıdır. Pişince daha da tatlı oluyor. Kabuğundan ayrılması çok basittir, lezzetlidir. Türkiye'ye kestaneyi Düzce tanıtmıştır. Kastamonu'nda da gelse Düzce'den gider, Sinop'tan da gelse buradan gider. Coğrafi yapıdan dolayı burada yetişen kestanenin ayrı bir lezzeti var" şeklinde konuştu.

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