Düzce'nin tescilli lezzeti pazara indi: Lokum gibi soyuluyor, çiğ bile yeniyor! İnce kabuğu ve eşsiz aromasıyla kilosu 200-300 TL'den satışta!

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Kuzu kestanesinin özelliklerinden bahseden Durdu, " Bu kestanenin aroması güzeldir, güzel bir lezzet verir. Farklı illerden gelen kestaneler Düzce'nin ya da Karadeniz bölgesinde yetişen kestanenin yerini tutmuyor. İri oluyor, kabuğundan ayrılmıyor, tadı olmuyor ama bu kestanede çok güzel bir aroma var ve kabuğundan kolay ayrılıyor. İnce kabuk olmasından dolayı lokum gibi açılıyor. Çiğ yesek de lezzetli, pişirsek de lezzetli. Şifadır, berekettir" diye konuştu.