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Taksim’de etkili olan sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı! Binaların altlarına sığındılar

Taksim’de etkili olan sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar ıslanırken, bazıları da kafalarına poşet ve kıyafetlerini geçirerek yağmurdan korunmaya çalıştı.

25.03.2024 - 15:45 | | İHA
Taksim’de etkili olan sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı! Binaların altlarına sığındılar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan fırtına ve sağanak yağış uyarılarının ardından yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanlarından olan Taksim'de yağmur etkili oldu. Bazı vatandaşlar yağmurdan şemsiyelerini kullanarak korunurken, sağanak yağışa hazırlıksız yakalananlar ise ıslanmaktan kurtulamadı. Kimisi ıslanmamak için kıyafetlerle veya poşetlerle kafalarını kapatırken, bazıları da binanın altlarına sığındı.

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