Cumhurbaşkanı Erdoğan: SİHA teknolojisinde farklı bir ligdeyiz

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:



9 güne çıkardığımız tatil boyunca Türkiye genelinde insan ve araç trafiği yaşandı. Yollarımızı kalitesi ve tedbirler sayesinde bu yoğun süreci geçmiş yıllara göre az bir kayıpla atlattık. Osmangazi Köprümüzden geçen araç sayısı 941 bini aştı. YHT yolcu sayısı 1 milyon insanımız seyahat etti.



"HEM ANTALYA'DA HEM BEŞİKTAŞ'TAKİ CİNAYETİN FAİLLERİ HESAP VERECEK"



Bayramın 3. günü Antalya'da meydana gelen teleferik faciasıyla hepimizin yürekleri dağlanmıştır. Devletimizin birimlerinin yoğun çalışması neticesinde 174 vatandaşımızı burunları kanamadan kurtardık. Kurtarılan vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Olayla ilgili ihmali olanlara dair yargımız harekete geçmiş ve bir ön rapor oluşturulmuştur. 5 kişi tutuklanmış, 8 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Ne sendikalardan, ne basın yayın kuruluşları ne de muhalefet cephesinden kayda değer bir tepki gelmedi. Bunun adı sadece vicdansızlık değil aynı zamanda ikiyüzlülüktür. Hem Antalya'da hem Beşiktaş'taki cinayetin faillerinin hesap vermesi için üzerimize düşeni yapacağımızın bilinmesini istiyorum. Tedbir ve denetimlerimizi yoğunlaştıracağız.



"31 MART SEÇİMLERİNİN KAZANANINI SANDIKTIR"



YSK'nin açıklamasıyla başlayan 31 Mart seçim maratonunu tamamladık. Seçimlerin huzur içinde neticelenmesi demokrasimizin kazanç hanesine yazılmıştır. Seçim sonrası muhalefet partilerinin bir kısmının sergilediği ağır başlı tavrı takdirle karşıladığımızı ifade etmek isterim. Bir süredir her seçim öncesi tedavüle konulan son seçim propagandasının 31 Mart'la beraber safsata olduğu anlaşılmıştır. 31 Mart seçimlerinin ilk kazananını sandıktır. Türk demokrasisi bu seçim sürecinin en büyük galibidir. Muhalefetin de bu konuda gerekli dersi çıkaracağını ümit ediyorum. Hükümet ve siyaset kurumu olarak 21 yıldır olduğu gibi gelecekte de demokrasimizin standartlarını yükseltmeye devam edeceğiz. Türkiye 16 Nisan halk oylamasıyla 200 yıllık tartışmaya noktayı koymuş cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden yana olmuştur. 14-28 Mayıs seçimleriyle parlamenter sisteme dönüş tartışmaları milletimiz tarafından kapatılmıştır.



"DÜNYANIN EN BÜYÜK 11.EKONOMİSİYİZ"



Ülkemizin son 10 ayına damga vuran seçim gündeminin geride kalmasıyla tüm seçim tarihi boyunca gidiş gelişler asıl meselelere son verilme dönemidir. Kovid salgınıyla başlayan ve derinleşen küresel ekonomik kriz, enflasyon boyutuyla devam ediyor. Türkiye olarak yakın çevremizdeki gerilimlerin etkisiyle olumsuzlukların yansımasını hissediyoruz. Bölgesel krizleri yönetirken ekonomideki yol haritamıza bağlı kalıyoruz. OVP'nin sonuçlarını görmeye başladık. 2023'ü yüzde 4,5 büyüme oranıyla kapattık. Satın alma paritesine göre dünyanın en büyük 11.ekonomisiyiz. Mart ayı ihracatımız 22 milyar 578 milyon doları buldu. Bu rakamla en yüksek ihracat değerine ulaştık. İthalatta aylık azalış trendi devam ediyor. Büyüme oranımızın yıl sonunda yüzde 4'e yaklaşacağına inanıyoruz. Dün açıklanan şubat ayı rakamlarına göre, istihdam yıllık bazda 1 milyon 156 bin arttı. Dünya gibi bizim de temel sorunumuz enflasyon baskısıdır. Amacımız kalıcı refahı sağlamaktır. Yıllık enflasyonun senenin ikinci yarısında itibaren düşüşe geçmesini bekliyoruz. Cari açıkta daralma başladı. Altın ve enerji hariç tutulduğunda cari fazla 34,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kendi enerji kaynaklarımız devreye aldıkça bu oranlar iyileşecektir.

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"JET YAKITI İFTİRASINI ATANLARI ASLA UNUTMAYACAĞIZ"

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Dış politikada takip ettiğimiz ilkeli siyaset ile savunma sanayi alanında elde ettiğimiz başarılar vardır. Türkiye bugün yola çıkan 3 bin 774 tonluk iyilik gemisiyle Gazze'ye en fazla yardım yapan ülke konumunu perçinlemiştir. Hükümetimiz maalesef haksız ithamlara maruz kalmıştır. Böyle olmadığını bal gibi bildikleri halde jet yakıtı konusunda iftira atanları asla unutmayacağız. Türkiye hiçbir malzemenin satışına izin vermemiştir. Biz doğru bildiğimiz yoldan yürümekten geri durmayacağız.

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