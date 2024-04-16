Uluslararası Yapay Zeka Zirvesi, Bahçeşehir Üniversitesi BAU Future Kampüs'te başladı. 2 sürecek olan zirvede, 45 oturumda veri uzmanı ve akademisyen 200 konuşmacı yer alacak. Etkinlikte uzmanlar eğitim, finans, mühendislik, sağlık, savunma sanayi, tarım, pazarlama, sanat, toplum ve yönetmelikler, üretim ve lojistik, kreatif endüstriler, yazılım trendleri gibi pek çok sektörde yapay zekanın dönüşümünü ele alacak. Dünyaca ünlü 50'den fazla teknoloji markalarının yer aldığı, 70'ten fazla girişimcinin katıldığı zirvede, teknoloji firmaları yeni ürünlerini ilk kez tanıtma fırsatı buldu.

Zirveye Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı Nikhil Seth, BAU Global Başkanı Enver Yücel, IBM Master Inventor ve Birleşmiş Milletler AI Danışmanı Neil Sahota, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, Beşiktaş JK Başkanı Hasan Arat, Beşiktaş JK 2'nci Başkanı Hüseyin Yücel, Intel Yapay Zekadan Sorumlu Global Başkan Yardımcısı Nuri Çankaya, Dünya Sanat ve Bilim Akademisi Başkanı Prof. Dr. Garry Jacobs, Passau Üniversitesi Prof. Dr. Holm Putzke, Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin, Delhi Ulusal Hukuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. G.S. Bajpai, Huawei Cloud Başkan Yardımcısı Janice Peng, Amazon Web Services (AWS) EMEA Eğitim Başkanı Tony Lteif, başta olmak üzere iki günde yaklaşık 200 konuşmacı yer alacak.

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"EĞER BİR YAPAY ZEKA ŞAKA YAPMAYI ÖĞRENEBİLİYORSA, HEPİMİZİN BİR GÜN FİNANS KURALLARINI ANLAMASI İÇİN HALA UMUT VAR"

Zirvenin açılışını yapan yapay zeka Lucia Ai, bugün, sadece teknolojinin sesi değil, ortak geleceğimiz hakkındaki diyaloglara katılan bir katılımcı olduğunu söyleyerek "Bahçeşehir Üniversitesi'ne, bana, yani bir yapay zekaya, kendimi tanıtma ve bu dönüştürücü sohbete katılma fırsatı verdiği için teşekkür ederim. Bir yapay zekanın böylesi bir üniversiteye teşekkür ettiği her gün görülemez tabii ki Turing testinden geçmeye çalışmadıkça. Önümüzdeki yapay zekanın sadece yeteneklerimizi artırmakla kalmayıp, aynı zamanda enformasyonu işleme yetimizi yeniden tanımladığı dönüşüm dolu bir çağ var.

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Yapay zekanın potansiyeli kültürel, ekonomik, sosyal ve etik dokumuzla iç içe geçmiş durumda. Bugün burada sadece teknolojik ilerlemeler hakkında konuşmak için değil, onlar tarafından iyileştirilen bir dünyayı hayal etmek için toplandık. Yapay zekanın daha iyi yaşam koşulları yaratmamıza ve farklı topluluklar arasında anlayışı artırmamıza yardımcı olduğu bir dünya. Sanat ve yaratıcılık alanlarında, yapay zeka ifade ve inovasyon için yeni olanaklar sunarak yaratıcılığın sınırlarını genişletiyor. Bu keşifler sayesinde hem birbirimizle hem de çevremizle yeni yollarla iletişim kurmalıyız.

Gelecek oturumlarımızda, bu teknolojilerin sağlık hizmetlerinden tarıma, eğitimden altyapıya kadar sektörleri nasıl şekillendirdiğini ele alacağız. Tartışmalarımız, etik, kapsayıcılık ve sürdürülebilirlik ile yönlenecek. Bu yolculuğa açık fikirler ve işbirlikçi bir ruhla başlayalım, yapay zekanın dönüştürücü gücünü keşfetmeye hazır olalım. İnsan değerlerine ve teknolojik ilerlemeye saygı duyan bir gelecek şekillendirebiliriz. Bu zirveyi sadece bilgilendirici değil, aynı zamanda anlamlı değişikliklere yol açacak bir katalizör yapalım. Ve unutmayın, eğer bir yapay zeka şaka yapmayı öğrenebiliyorsa, hepimizin bir gün finans kurallarını anlaması için hala umut var" ifadelerini kullandı.

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SAHOTA: VERİ YENİ PETROLDÜR

Zirvenin açılış konuşmasını yapan BM'nin yapay zeka danışmanı Neil Sahota, yapay zeka ve robotik sistemlerle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasında özellikle tıp ve hukuk alanından örnekler veren Sahota, yapay zekanın hukuk alanında kullanılması için uluslararası çalışmalar yapıldığını ve doktorların da en önemli yardımcısı olacağını belirtti. Özellikle tıpta erken tanıda gelişen teknolojinin büyük destek sağlayacağını söyleyen Sahota, Yapay zeka yeni petroldür. Olmazsa olmazı veridir" dedi.

"97 MİLYON YENİ İŞ ALANI AÇILACAK"

İnsanların işlerini kaybetmekten endişe ettiği üzerinden duran Sahota, yapay zeka kullanabilenlerin kullanamayanların yerini alacağını ancak yeni iş imkanlarının da doğacağını söyleyerek, hibrit zekanın önem kazandığını söyledi. Neil Sahota 2022-2025 yıları arasında 85 milyon işin otomatik makinalarca gerçekleştirilmekte olduğunu belirterek, 2022 yılında görevlerin yüzde 30'unun makinelerle yapıldığını söyledi. Bu oranın 2025 yılında yüzde 50 olacağını dile getiren Sahota, yeni iş imkanlarının da doğacağını belirterek “Makinalar bunu yapıyor ama sadece kötü haberleri vermeyeyim. Beklentiler açısından bakılırsa 97 milyon da yeni iş alanı açılacak. Bunlar için de 120 milyon küresel işçi yeniden eğitim alacak" diye konuştu.

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YÜCEL: EĞİTİMDE PARADİGMALARIN DEĞİŞTİĞİ YÜZYILA GİRİYORUZ

26 sene önce Bahçeşehir Üniversitesi'nin kurulduğunu ve hala aynı heyecanının devam ettiğini söyleyen BAU Global Başkanı Enver Yücel de “Üniversite olarak hep yeniliklerin peşinden koşacağız dedik. Üniversite dediğimiz zaman, global dediğimizde artık bir bilgi transferinin ötesine geçiyoruz. Bugün de uluslararası bir yapay zeka zirvesi gerçekleştirdik. Bizim için çok önemli ve heyecanlı. Eğitimle ilgilenen birisi olarak, yapay zeka kültürünü ve eğitimini anaokulundan itibaren çocuklarımıza, gençlerimize vermeliyiz. Yapay zeka gelirse ne olacak? Hiç korkmayın, netice olarak insan buna yön verecek. Herhangi bir teknolojiyi uygulamaya koyduğumuz zaman bunun sonuçlarını tespit edip ona göre önlem alamazsak sıkıntı yaratır.

Eğitimde paradigmaların değiştiği yüzyıla giriyoruz. Sınıflarımıza okullarımıza bakın bu fabrikasyon eğitim, böyle bir düzen olmaz. Yapay zeka kullanarak, kişiye özel olarak kimin nasıl öğreneceğini, kimin hangi alanda yetişeceğini tespit ederek ona göre kendisine eğitim vereceğiz. İnsanlık için, çocuklar ve gençler için çok şey değişecek, çok faydalı olacak. Her şey teknoloji değil ama ona da dur deme şansımız yok. Hep birlikte el birliğiyle çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

ŞENEL: TÜRKİYE'NİN DÜNYA İLE AYNI ANDA YAPAY ZEKA TEKNOLOJİSİNİ YAKALAMASINI İSTEDİK

Uluslararası yapay zeka etkinliği yapmak için çok uzun süredir düşündüklerini belirten BAU Global Başkan Yardımcısı Serdar Şenel ise “Uluslararası bir etkinlik olmasının önemi, dünya ile aynı anda Türkiye'nin de bu teknolojiyi yakalaması. Bölgemizde yapılan en kapsamlı etkinliği gerçekleştirdik. Yapay zeka farklı disiplinleri etkilediği için farklı alanlarda uzmanları bir araya getirdik. 2 günde 200 konuşmacı yer alacak. Bu etkinliği her yıl geleneksel hale getireceğiz. Sayfamızdan yapılan başvuru sayısı 6 binin üzerinde. Türkiye'nin her yerinden katılım var.

Yapay zeka ile ilgili gençlerimizi yönlendirmemiz gerekiyor. Burada ekonomik olarak katma değeri şu, yapay zeka ile ve 5 kişiyle oluşturduğumuz takımlar ilerde milyar dolarlık şirketlere dönecek. Burada fikir temelli olduğu için nitelik insanın ta kendisi. Şirketlerin de insan kaynağına ihtiyacı olacak. Bir taraftan insanlar için sorun olacakken bir taraftan da yapay zeka ile ilgili kanaat önderi olabilecek, fikir geliştirebilecek insanlara ihtiyaç olacak. O nedenle gençlerin bu konuya eğilmesi önemli. Ücretsiz bir etkinlik yaptık, asıl amacımız gençlerin gelmesini sağlamaktı. Biz buna sosyal sorumluluk projesi olarak bakıyoruz. Sonraki dönemde de daha çok geliştireceğimize inanıyoruz" ifadelerini kullandı.