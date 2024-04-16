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Oyuncak kaleşnikofla gasp yaptılar! O anlar saniye saniye kaydedildi

İzmir'in Konak ilçesinde otomobildeki 3 bin 800 TL'sini gasbeden 4 şüpheli Çeşme ilçesinde yakalandı. Hırsızlıkta kullanılan Kalaşnikof silahın oyuncak olduğu tespit edilirken, olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yakalandı.

16.04.2024 - 16:49 | | DHA
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 Olay, 10 Nisan saat 05.00 sıralarında Konak ilçesinde meydana geldi. Otomobille gelen bir grup, başka bir otomobildeki D.A.'yı Kaleşnikof tüfek doğrultup darbetti. Şüpheliler, D.A'nın 3 bin 800 TL’sini gasbedip kaçtı.

SİLAH OYUNCAK ÇIKTI

D.A.’nın ihbarı üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Ekipler, şüphelilerin B.D. (19), S.Y. (21), U.Y. (20) ve H.B. (22) olduğunu belirledi. Yapılan teknik ve fiziki takiple Çeşme ilçesinde oldukları belirlenen 4 şüpheli, düzenlenen operasyonla, suç aleti tüfekle yakalanıp, gözaltına alındı. İncelemede, Kalaşnikof tüfeğin oyuncak olduğu tespit edildi.

GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada olay, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, bir otomobil ile gelen 4 kişinin D.A.'yı darbettiği anlar yer aldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden U.Y. ve B.D. tutuklandı, S.Y. ve H.B. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

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