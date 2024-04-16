İYİ Parti'de 'ağabey formülü' tartışması... Yeni isimler aday olacak mı?

CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Canova'nın anlattıklarından satır başları şöyle:

Olağan kongreye kadar Akşener'in başkanlığında devam edilmesi için süreç başlatılabilir. GİK kararı ile olağanüstü kongrenin ertelenmesi yönünde bazı girişimler olduğu yönünde parti kulisleri hareketli. GİK'in toplanabilmesi için 50 kişilik üyesi var. Yüzde 20'sinin imza vermesi gerekiyor. Yani 10 kişinin imzası yeterli. Toplantının gerçekleşebilmesi için de var olan üye sayısının yarıdan bir fazlası yani 26 kişinin katılımı gerekiyor. İmza süreci tamamlanırsa toplantı sağlanır deniyor. Akşener bu girişime hayır demezse GİK'in toplanabileceği, ama geçit vermezse bu girişimin yarıda kalabileceği değerlendiriliyor.

Bir de hukuki boyut tartışması var. Genel başkana olağan üstü kongre toplama yetkisini parti tüzüğü veriyor. Tüzük büyük kurultayda kabul edilen bir metin. Bu yetkiyi GİK kaldırabilir mi? Tartışılan bu. Parti içinde GİK'in bu yetkisi olmayacağı yönünde düşünenler çoğunlukta. Bir kısım İYİ Partili de kurultaydan sonra en yetkili organın GİK olması sebebi ile alacağı kararların geçerli olacağı inancında. Henüz GİK kararı ile kurultay ertelenmesinde netlik yok.

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AĞABEY FORMÜLÜ

Akşener'in Musavat Dervişoğlu'na desteği konusunda parti içinde artık kimsenin şüphesi yok. Hatta Akşener'in bazı vekilleri arayıp Dervişoğlu için arkasında durun dediği de öne sürülüyor. Akşener özel olarak kimse ile görüşmedi, görüşme taleplerini de reddetti. Görüştüğü tek isim Musavat Dervişoğlu oldu. Bu da dikkat çekti. Akşener'in teşkilatta nabız tuttuğu, Dervişoğlu'nun kazanabileceğini görmezse GİK sürecine kapıyı aralayabileceğini iddia edenler de var.

CİHAN PAÇACI İSMİ DE KONUŞULUYOR

Ağabey formülü başka tartışma konusu. Partide herkesin üzerinde mutabık kalacağı bir isim arayışı. Olağanüstü kongrede seçilecek, herkesin mutabık kalacağı bir isim. Partiyi olağan kongreye taşıyacak tarafsız, kendi adaylığını koymayacak bir isimden bahsediliyor. Köprüden önce son çıkış ağabey formülü diyenler var. Cihan Paçacı ismi de konuşuluyor. Dervişoğlu'nun ağabey formülüne de talibim çıkışı konuşuldu. Dervişoğlu, aday olmak isteyenlerin önünü açarım ama ben aday olmam demedi. Dolayısıyla bu ağabey formülü olmaz deniliyor. İkna edici bulmuyorlar Dervişoğlu'nu. Bu isim Paçacı mı olur yoksa tartışmalarla mı yetinili? Şu an konuşulanlar bunlar.

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"BEN ADAY OLMAYACAĞIM" DEMEDİĞİ İÇİN DERVİŞOĞLU'NU İKNA EDİCİ BULMUYORLAR

Dervişoğlu'nun ağabey formülünü inandırıcı bulmayanlara sordum, kendisi ile ilgili ikna edici bulunmayan mesele "ben aday olmayacağım" ifadesini kurmaması. Bu yüzden ikna edici bulmuyorlar.

YARIŞTA EN AVANTAJLI 3 İSİM

Çok fazla isim adaylığı düşünüyor. Bunlardan biri Erhan Usta. Partiyi merkeze oturtma hedefini ortaya koymuştu. Erhan Usta henüz 'adayım' demedi. Kendisine desteği görmeyi bekliyor. Olağanüstü kongreye 11 gün kaldı. Zaman çok dar. Hazırlığı olanın avantajı olacağı deniliyor. Koray Aydın'ın şanslı olduğu görülüyor bu açıdan. Dervişoğlu ile Tolga Akalın'ın ciddi ağırlık koydukları, o süreci yakından takip ettikleri, illerin şekillenmesinde etki ettikleri yönünde değerlendirmeler de var. Bu bakımdan bu 3 isim en avantajlı isimler olarak görülüyor. Yarış Koray Aydın ile Dervişoğlu arasında geçeceği şeklinde görülüyor.

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