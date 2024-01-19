Suriye'nin kuzeyinde 7, Irak’ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Teröristler için hiç bir yer güvenli değil" diyerek şu sözlere yer verdi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyinde tespit ettiği 7 PKK/YPG'li teröristi ve Irak’ın kuzeyinde 3 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi."