Suriye'nin kuzeyinde 7, Irak’ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Suriye'nin kuzeyinde 7, Irak’ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildiMilli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde tespit ettiği 7 PKK/YPG'li teröristin ve Irak’ın kuzeyinde 3 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
19.01.2024 - 13:35 |
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Teröristler için hiç bir yer güvenli değil" diyerek şu sözlere yer verdi:
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyinde tespit ettiği 7 PKK/YPG'li teröristi ve Irak’ın kuzeyinde 3 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi."