Süper Loto'dan 67 milyon çıktı! Haberi alan buraya koşuyor; 'Bize çıkmış kadar sevindik'

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Büyük ikramiyenin isabet ettiği bayinin sahibi Serkan Çobanoğlu, DHA'ya konuştu. 80 yıldır aynı noktada faaliyet gösterdiklerini anlatan Çobanoğlu, “Haberi akşam saatlerinde öğrendik. Antalya, özellikle de Muratpaşa, şans oyunlarında kendini kanıtlamış bir ilçe. Şanslı bayi olmak bizi çok mutlu etti" dedi.

'KENDİMİZE ÇIKMIŞ KADAR SEVİNDİK'

Dededen toruna üç kuşaktır şans oyunlarıyla ilgilendiklerini söyleyen Serkan Çobanoğlu, “Muratpaşa'nın şansı yüksek ama bu ikramiye bizim için başka bir seviye. Biz her müşteriye bol şanslar diliyoruz, herkese çıkmasını isteriz. Kendimize çıkmış kadar sevindik. İnşallah ihtiyaç sahibi birine çıkmıştır" diye konuştu.

'SATIŞLARIMIZDA CİDDİ ARTIŞ OLDU'

Bayi olarak bugüne kadar birçok ikramiye kazandırdıklarını paylaşan Çobanoğlu, “Şimdiye kadar verdiğimiz en büyük Süper Loto ikramiyesi bu oldu. Yılbaşı ikramiyesi de Muratpaşa'ya çıkmıştı, o da bizi çok sevindirmişti. İnşallah bunun da devamı gelir. Süper Loto dışında Kazı Kazan gibi oyunlarda da büyük ödüller verdik. Süper Loto olarak verdiğimiz en büyük ikramiye 67 milyon lira. Bu da bizleri çok mutlu etti. Duyanlar hemen geliyor, satışlarımızda büyük bir artış var" diye konuştu.

'SIRADAKİ İKRAMİYEYİ DE VERMEYİ DİLİYORUZ’

Çobanoğlu, “Gelecekteki büyük çekilişler için de uğurlu bayiyiz. Önümüzde Çılgın Sayısal Loto'nun büyük ikramiyesi var. O da bizden çıksın istiyoruz. Çünkü bizden çıkması bize çıkmış kadar mutlu ediyor. Bizi de en çok bu sevindiriyor. Tüm oyunculara bol şans diliyoruz. Kapalıyol'daki bayimize bekliyoruz" diye konuştu.

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Büyük ikramiyeyi veren bayi olmanın mutluluğunu yaşadığını aktaran Çobanoğlu, “Bundan sonraki verilecek tüm ikramiyelere talibiz. Hep bizden çıkmasını canı gönülden istiyoruz" dedi.