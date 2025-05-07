Sözlü sınava katılacak öğretmen adayları bugün belli olacak

15 bin sözleşmeli öğretmen atama sürecinde, başvurular 5 Mayıs'ta sona ermişti.

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar bugün Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

KPSS puan sıralamasına göre, kontenjanın 3 katı aday sözlü sınava çağrılacak.

KPSS ve sözlü sınav puanlarının yüzde 50'si baz alınarak sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak.

Sözlü sınav merkezleri atama alanlarına göre belirleneceğinden adaylardan sözlü sınav merkezi için ayrıca tercih alınmayacak.