Sosyal medyadan güvenlik güçlerine hakaret eden şahıs gözaltına alındı

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, sosyal medya hesabından emniyet teşkilatı mensuplarına yönelik hakaret ve tehdit içerikli paylaşımlarda bulunan E.K'nin, "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçundan gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, gözaltına alma sırasında meydana gelen olayla ilgili Valilik tarafından soruşturma başlatıldığı ifade edildi.