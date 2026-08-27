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Sopayla iş yeri sahibini öldüresiye dövdü, ilginç saldırı kameralara yansıdı

27.08.2026 - 23:18Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AYDIN (İHA)

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Aydın'ın Söke ilçesinde bir kafe işletmecisi, elinde sopayla mekana giren bir şahsın saldırısına uğradı. Güvenlik kameralarına anbean yansıyan olayda iş yeri sahibini öldüresiye darp eden şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

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Olay, Söke ilçesi Aydın Caddesi üzerinde bulunan bir kafede saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kafede oturan esnaf Emrah Şavun, bir anda elinde sopa ile içeri giren şahsın saldırısına uğradı. Mekana giren şüpheli, hiçbir şey söylemeden Şavun'a sopa ile vurmaya başladı.

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Birkaç sopa darbesinin ardından saldırgan kafeden kaçarken, aldığı darbelerle zor anlar yaşayan Şavun, saldırganın peşinden dışarı çıktı. Ancak şüpheli olay yerinden hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek saldırganın eşkalini belirledi.

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Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelinin O.Ç. olduğu tespit edildi. Polis ekiplerinin yürüttüğü arama çalışmaları sonucunda yakalanan O.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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"Beni neden hedef aldığını bilmiyorum"

Saldırı anı ise kafenin güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde masada oturan Emrah Şavun'un bir anda elinde sopa ile içeriye giren O.Ç.'nin saldırısına uğraması ve şüphelinin kaçması yer aldı. Olayın ardından büyük bir şaşkınlık yaşadığını ifade eden Şavun, saldırganı tanımadığını ve daha önce hiç karşılaşmadığını belirterek, "Beni neden hedef aldığını bilmiyorum. Daha önce kendisini hiç görmedim" dedi.

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Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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