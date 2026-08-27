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Dalgalar evleri yutacaktı! Sahile 1 kilometrelik duvar çekildi

27.08.2026 - 22:37Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Dalgalar evleri yutacaktı! Sahile 1 kilometrelik duvar çekildi

Sakarya'nın Karasu ilçesinde meydana gelen kıyı erozyonu sonrası başlatılan Sahil Koruma Duvarı projesinde sona yaklaşıldı. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte yaklaşık bir kilometrelik sahil şeridi erozyon tehlikesinden kurtarılmış olacak.

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Karasu ilçesi Karasu Mahallesi'nde yaşanan kıyı erozyonu nedeniyle bölgedeki bir sitede bulunan havuz ve villalar dalgaların tahribatı neticesinde yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı. Yaşanan mağduriyetin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından nisan ayında sahili koruma altına almak amacıyla başlatılan projede son aşamaya gelindi.

Dalgalar evleri yutacaktı Sahile 1 kilometrelik duvar çekildi

Yapılan çalışmayla hem özel mülklerin hem de sahilin korunduğunu belirten Karasu Mahallesi Muhtarı Şefik Kır, "Bu duvarın gayesi sahilimizdeki erozyonu önlemekti. Duvarın hemen arkasında vatandaşlarımızın tapulu arsaları var. Hem onlar koruma altına alındı hem de sahilimizin daha fazla erozyona uğramaması noktasında iyi bir hizmet oldu. Sahil koruma duvarı, zeminden aşağıya 2,5 metre indi, zemin üstüne de 2,5 metre yükseldi. Duvar toplam 5 metre yüksekliğinde ve 840 metre uzunluğunda. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na ve çalışan tüm ekibe teşekkür ediyoruz. Bir kilometrelik sahilimiz koruma altına alınmış oldu. Beton duvar imalatı tamamlandığında duvarın bir tarafına taş dolgu, diğer tarafına da kum dolgu yapılacak. Tamamlandığında buranın yeniden güzel bir plaj haline geleceğine inanıyoruz" dedi.

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