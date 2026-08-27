Geçmiş bu dükkanda yaşıyor: Eski olsun, benim olsun

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Eski eşya ile antika kavramlarının sıklıkla birbirine karıştırıldığını vurgulayan Mehmet Kral, bir eşyanın eski olmasının tek başına antika olarak değerlendirilmesi için yeterli olmadığını ifade etti. Kral, "Öncelikle eski ürün ile antika ürünü birbirine karıştırmamak gerekiyor. Eski ayrı bir olay, antika ayrı bir olay. Antikada bir yaşanmışlık, bir damga, o döneme ait bir şey olanlar antika oluyor. Ama burada sergilenen birçok ürüne biz eski diyoruz. Daha iyi olanlara da yeni ürün diyoruz. Burada hepsinden de var. Burada eski, yeni, antika hepsi karışık bulunuyor" ifadelerini kullandı.