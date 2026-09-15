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Sokakta çıplak dolaşan kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı

15.09.2026 - 23:09Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Vehbi DEMİR/ İSTANBUL,(DHA)

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Bağcılar'da sokakta çıplak dolaşan A.H.A.E. (27), polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin herhangi bir rahatsızlığının ve sağlık sorununun olmadığı belirlendi. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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Olay, 11 Eylül Cuma günü saat 05.30 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokakta çıplak dolaşan bir kişiye ait görüntülerin sanal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

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Kimliği tespit edilen A.H.A.E. gözaltına alındı. Şüphelinin herhangi bir rahatsızlığının ve sağlık sorununun olmadığı belirlendi. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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