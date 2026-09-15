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Minibüs ile kamyonun çarpıştığı kazada 13 kişi yaralandı

15.09.2026 - 23:05Güncellenme Tarihi:

Kaynak: VAN (AA)

Minibüs ile kamyonun çarpıştığı kazada 13 kişi yaralandı

Van'ın Başkale ilçesinde kamyonla minibüsün çarpışması sonucu biri bir aylık bebek 13 kişi yaralandı.

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S.D'nin kullandığı 34 PV 9039 plakalı minibüs, Başkale'nin Karasu mevkisinde sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 42 FCT 60 plakalı kamyonla çarpıştı.

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Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Kazada devrilen minibüste yaralanan biri bir aylık bebek 13 kişi, Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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