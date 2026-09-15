Kamyonet ile otomobil çarpıştı 5 kişi yaralandı

Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Kaza, Yerköy ilçesi Hüyük Mahallesi’nde meydana geldi. E.B.Ş. idaresindeki 66 AER 048 plakalı otomobil, O.B. idaresindeki 66 AET 272 plakalı kamyonet ile çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İLGİLİ HABER Kontrolden çıkan yolcu minibüsü devrildi 9 kişi yaralandı

Kazada sürücüler E.B.Ş., O.B., yolcular A.İ., A.B., A.K. yaralandı. Yaralılar Yerköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.