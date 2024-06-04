Sokak köpekleri tavuk ve horozları telef etti

Meydan Mahallesi'nde Mahmut Öğütçü'nün kafeste beslediği tavuk ve horozlara başıboş köpekler saldırdı. Ögütçü, tavuk ve horozlarını sokak hayvanlarından güçlükle kurtardı.

Saldırıda 60 adet tavuk ve horoz telef oldu. İskenderun Belediyesi'ne giden Öğütçü, yumurta üreten tavukları ile horozlarının telef olduğunu belirterek, “Sokak köpeklerini severiz fakat başıboş bırakılan sokak köpekleri bizim hayvanlarımıza, canımıza kast ediyor. Ben organik yumurta ve adaklık horoz satarak geçinen bir insanım. Sokak hayvanları tarafından defalarca evimde kümeslerim parçalandı. En son bir hafta önceki olayda 60 hayvanım telef edildi.

Bu durumda ben mağdur oldum. Horozlarım da tavuklarım da telef olduğu için mağdurum. Yumurta da satamıyorum, şu an ihtiyaç sahibiyim. Barınak bizim yanı başımızda. Sokak hayvanlarını topluyorlar, kısırlaştırıyorlar fakat o hayvanları mahallemize yakın bırakıyorlar. Mahallemize saldırıyorlar, geçenlerde bir kardeşimize saldırdılar. Bizim canımıza kast ediyorlar, biz bu hayvanlardan da, bu hayvanları bu şekilde bırakanlardan da şikayetçiyiz" dedi.

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'HAYVAN OTELİ YAPARAK SORUNU ÇÖZECEĞİZ'

İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez de mevcut barınakta, 280 sokak hayvanını misafir edebildiklerini ifade ederek, "Kapasitemiz tam dolana kadar, günlük 10 veya üzerinde hayvanın bu barınaklara sevk edilmesi konusunda 24 saat çalışmamız gerekiyorsa, çalışacağız. Ama mutlaka elimizdeki kapasiteyi doldurmamız lazım. Bu canlıların dilleri yok, kendi haklarını savunamıyorlar, onların da yaşama hakları var. Hatay’da en güzel hayvan otelini yapmayı planlıyoruz. Bunu hızlıca yapabilmenin yollarını arıyoruz.

Kaynağımızı bir şekilde bulduk. Çok kısa sürede İskenderun’a ve o dilsiz canlılara yaraşır bir hayvan barınağını yapmış olacağız. Kimse kusura bakmasın biz topluyoruz, bakıyoruz. O bölgede sokak hayvanı olmaması gerekirken çevre ilçe belediyeleri tarafından bırakılmış. Bunu da büyükşehir belediye başkanımıza ilettik. Hatay’a hitap edecek bir çalışmasının olduğunu söyledi. Hep birlikte bu Türkiye’nin de gündeminde olan sorunu çözme çabası içerisindeyiz" diye konuştu. Belediye Başkanı Dönmez, tavuk ve horozları telef olan vatandaşın da mağduriyetini gidereceklerini sözlerine ekledi.

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