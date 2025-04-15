Sokak köpeğiyle boğuşarak telef olan sahipli köpekte kuduz görüldü! Mahalle karantina altına alındı

Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi'nde bulunan bir fabrikadaki sahipli köpek ile sokak köpeği arasında geçtiğimiz günlerde boğuşma yaşandı. Boğuşmadan 2 gün sonra sahipli köpek telef oldu. Durum üzerine harekete geçen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri köpekten alınan numuneyi Adana'ya gönderdi. Yapılan kontrollerde ölen köpekte kuduz tespit edildi. Yaşananlar sonrası bölge İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından ‘Kuduz Risk Bölgesi' ilan edildi. Mahalleye uyarıcı levhalar asıldı ve bölgedeki sokak hayvanları kuduza karşı aşılandı. Öte yandan Özerli Mahallesi'ne hayvan giriş ve çıkışı yasaklandı.



Özerli Mahalle Muhtarı Ali Kaya, bölgede gerekli önlemlerin alındığını ifade ederek vatandaşları duyarlı olmaya davet ederek "Geçtiğimiz haftalarda mahallemizde bulunan özel bir firmanın bekçi köpeğinin kavga etmesi sonucunda köpeklerde yaralanma yaşandı. Sahipli köpek 2 gün sonra öldü. Sonrasında ilçe tarım müdürlüğümüz numune alıp, Adana'ya gönderdi. Yapılan testlerde kuduz vakası ortaya çıktı. Kuduz görülen köpeğin kireçlenip gömüldüğünü biliyoruz. Şuanda bunun akabinde ilçe tarım müdürlüğümüz yoğun bir çalışma sarf ediyor. Mahallemizde başka bir kuduz vakası tespit edilmedi, her hangi bir sorun teşkil etmiyor. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar, korkmasınlar. Her şey ilçe tarım müdürlüğü veterinerlerimiz tarafından kontrol atlında. Mahallemizde panik yapılmasına lüzum yok, şu anda tehlike arz etmiyor. Vatandaşlarımızdan ricamız sokak köpeklerine temasta bulunmasınlar. Tedbir amaçlı biraz daha uzak durmalarını tavsiye ediyoruz. Dün itibariyle kedi ve köpeklere aşılama yapıldı" dedi.

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