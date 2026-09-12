Skuter sürücüsü kamyonun altında kaldı: Bağcılar'da kendi sonunu getirdi

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Kaza, saat 20.00 sıralarında Çınar Mahallesi Esenler Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu Muhammet Hacıahmet'in kullandığı skuter, H.H. idaresindeki 54 AE 926 plakalı kamyona çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada ağır yaralandığı belirlenen Hacıahmet ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alına Hacıahmet yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.