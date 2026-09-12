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Skuter sürücüsü kamyonun altında kaldı: Bağcılar'da kendi sonunu getirdi

12.09.2026 - 09:16Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen / Muhabir
Yunus Emre Dağdelen / Muhabir
Skuter sürücüsü kamyonun altında kaldı: Bağcılar'da kendi sonunu getirdi

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde seyir halindeki skuter, kamyonun altında kaldı. Ağır yaralanan skuter sürücüsü hayatını kaybetti.

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Kaza, saat 20.00 sıralarında Çınar Mahallesi Esenler Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu Muhammet Hacıahmet'in kullandığı skuter, H.H. idaresindeki 54 AE 926 plakalı kamyona çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Skuter sürücüsü kamyonun altında kaldı: Bağcılarda kendi sonunu getirdi

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada ağır yaralandığı belirlenen Hacıahmet ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alına Hacıahmet yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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