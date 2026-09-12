Dağlık alanda gezerken tesadüfen buldu! Taş sanıp inceledi, gerçeği öğrenince şaşkına döndü

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Bulduğu fosillerin bölgenin jeolojik yapısı ve mineral içeriği hakkında da bilgi verdiğini belirten Söyüt, "Bu fosillerin içerisinde çeşitli kuvars malzemeli olanları var. Arazi yapısı kireçli olduğu için kireç taşından olan fosiller var, mermer içeriği olan taşlar var. Arazinin yapısına bağlı olarak bu şekilde bir fosilleşme meydana geliyor" ifadelerini kullandı.