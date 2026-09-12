Sanayide kız mı çalışır?' diyenlere aldırış etmedi, babasının yanında çırak olarak işe başladı: 3 yıldır tamirhaneden çıkmıyor!

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Depremden sonra iş yerini taşıdığı köyünde çırak bulamaması üzerine kızının kendisine çıraklık yapmaya başladığını ifade eden baba Sinan Çınar, Ecrin'in özel müşterileri olduğunu belirterek "Ben 28 yıldır bu işi yapıyorum. Benim depremden önce dükkanım vardı, yıkılınca köye dükkanı taşıdım. Dükkanı taşıyınca burada çırak bulamadık ve kızım da, ‘baba ben çalışırım' dedi. Kızımla beraber üç yıldan beri birlikte çalışıyoruz. İşlerimiz iyi Allah'a şükür, ben çırağım olan kızımdan memnunum. Söylediğim işi güzel yapıyor, temizliği güzel yapıyor. Amacımız makine mühendisi yapmak, müşteriler gelip sohbet ediyorlar. Kızımın içinde gelen oluyor, özel müşterileri de var. Bizimle birlikte burada çalışarak hem el becerisini geliştiriyor hem de cep telefonundan uzak kalıyor " şeklinde konuştu.