Beşiktaş'ta İETT otobüsü iş makinesine çarptı: 5 yaralı!
12.09.2026 - 09:34Güncellenme Tarihi:
Beşiktaş'ta şoförünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği İETT otobüsü, yol kenarındaki iş makinesine çarptı. Kazada otobüsteki 5 yolcu yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
kaynak olarak ekleyin
Beşiktaş'ta şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü, iş makinesine çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada otobüste bulunan 5 yolcunun yaralandığı öğrenildi. Yaralılara ilk müdahale yapılıyor. Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.