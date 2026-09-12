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GündemBeşiktaş'ta İETT otobüsü iş makinesine çarptı: 5 yaralı!
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Beşiktaş'ta İETT otobüsü iş makinesine çarptı: 5 yaralı!

12.09.2026 - 09:34Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Hasan YILDIRIM / İSTANBUL, (DHA)

Beşiktaş'ta İETT otobüsü iş makinesine çarptı: 5 yaralı!

Beşiktaş'ta şoförünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği İETT otobüsü, yol kenarındaki iş makinesine çarptı. Kazada otobüsteki 5 yolcu yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

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Beşiktaş'ta şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü, iş makinesine çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada otobüste bulunan 5 yolcunun yaralandığı öğrenildi. Yaralılara ilk müdahale yapılıyor. Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

Beşiktaşta İETT otobüsü iş makinesine çarptı: 5 yaralı

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