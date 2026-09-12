Kurduğu bahçede şifayı toprakta buldu: Emeklilikte kurduğu tesiste hem kentin süs bitki ihtiyacını karşılıyor! 'Meyveleri asla satmıyor, eşine dostuna ikram ediyor'

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Bu sene Allah verdi. Eşle dostla paylaşmaktan huzur duyuyorum" diye konuştu, Torun Hasan Efe Ay da, "Ben de burada boş zamanlarımda dedeme yardıma geliyorum. Çoğunlukla süs bitkisi üretiyoruz. Meyvelerimiz var. Satmıyoruz onları. Genelde ikram ediyoruz. Hem kendime harçlık çıkarıyorum burada. Her şey çok güzel" dedi.