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GündemKurduğu bahçede şifayı toprakta buldu: Emeklilikte kurduğu tesiste hem kentin süs bitki ihtiyacını karşılıyor! 'Meyveleri asla satmıyor, eşine dostuna ikram ediyor'
HaberlerGündem Haberleri Kurduğu bahçede şifayı toprakta buldu: Emeklilikte kurduğu tesiste hem kentin süs bitki ihtiyacını karşılıyor! 'Meyveleri asla satmıyor, eşine dostuna ikram ediyor'

Kurduğu bahçede şifayı toprakta buldu: Emeklilikte kurduğu tesiste hem kentin süs bitki ihtiyacını karşılıyor! 'Meyveleri asla satmıyor, eşine dostuna ikram ediyor'

12.09.2026 - 10:05Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

23 yıl önce emekli olan 68 yaşındaki Hasan Talay, fabrikadaki yağlı boya ustalığı döneminde maruz kaldığı kimyasalların ardından toprakla buluşarak sağlığını geri kazandı. Halalca Mahallesi'nde kurduğu tesiste limon servi, fıstıkçamı ve gül başta olmak üzere pek çok dış mekan süs bitkisi üreten Talay, kentin park ve bahçelerine fidan sağlayan örnek bir üretici haline geldi.

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1Kurduğu bahçede şifayı toprakta buldu: Emeklilikte kurduğu tesiste hem kentin süs bitki ihtiyacını karşılıyor! 'Meyveleri asla satmıyor, eşine dostuna ikram ediyor'

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Balıkesir'de 23 yıl önce emekli olan Hasan Talay, örnek dış mekan süs bitkileri üreticisi oldu. Yıllarca yağlı boya ustası olarak çalışan Talay, kaybettiği sağlığını da bitkilerle geri kazanırken, bahçesindeki meyveleri satmayarak dostlarına hediye ediyor.

2Kurduğu bahçede şifayı toprakta buldu: Emeklilikte kurduğu tesiste hem kentin süs bitki ihtiyacını karşılıyor! 'Meyveleri asla satmıyor, eşine dostuna ikram ediyor'

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Balıkesir'de 1. Gündoğan Mahallesi'nde oturan 68 yaşındaki Hasan Talay, Halalca Mahallesi'nde çevre yolu kenarında kurduğu tesiste, limon serviden fıstıkçamı ve güllere kadar değişik park ve bahçe bitkileri üretirken, onlarca çeşidiyle örnek üretici haline geldi.

3Kurduğu bahçede şifayı toprakta buldu: Emeklilikte kurduğu tesiste hem kentin süs bitki ihtiyacını karşılıyor! 'Meyveleri asla satmıyor, eşine dostuna ikram ediyor'

Talay, ürettiklerini çevreye satarken, işletmenin çevresinde yetiştirdiği üzümden elmaya kadar çok sayıda meyveyi de dostları ile paylaşıyor. 2003 yılında emekli olan Hasan Talay, satın aldığı arazide fidan üretimine başladı.

4Kurduğu bahçede şifayı toprakta buldu: Emeklilikte kurduğu tesiste hem kentin süs bitki ihtiyacını karşılıyor! 'Meyveleri asla satmıyor, eşine dostuna ikram ediyor'

23 yıldan beri üretimini genişleten 2 çocuk ve 4 torun sahibi Hasan Talay, Balıkesir'de örnek dış mekan süs bitkileri üreticisi oldu. Balıkesir'deki pek çok park ve bahçeye fidan veren Talay, işletmesinin çevresinde üzümden elmaya kadar onlarca meyve fidanı da yetiştirdi.

5Kurduğu bahçede şifayı toprakta buldu: Emeklilikte kurduğu tesiste hem kentin süs bitki ihtiyacını karşılıyor! 'Meyveleri asla satmıyor, eşine dostuna ikram ediyor'

Ürettiği dış mekan süs bitkilerini Balıkesir ve çevresine satan Talay, ürettiği meyveleri de dostları ile paylaşıyor. Yeşili çok sevdiğini kaydeden Hasan Talay, "Fabrikada yağlı boya ustalığı yapıyordum. Kimyasallar ve zehirli bileşenlerle uğraştım. Ondan sonrada yeşille uğraşmaya karar verdim. Burada sus bitkileri yetiştiriyorum. Aynı zamanda meyve fidanları diktik. Onlar da bol bol meyve veriyor. Bizde satmak amaçlı yapmıyoruz. Gelen müşterilerimize eşe dosta ikram ediyoruz. Meyvelerimizde bol.

6Kurduğu bahçede şifayı toprakta buldu: Emeklilikte kurduğu tesiste hem kentin süs bitki ihtiyacını karşılıyor! 'Meyveleri asla satmıyor, eşine dostuna ikram ediyor'

Bu sene Allah verdi. Eşle dostla paylaşmaktan huzur duyuyorum" diye konuştu, Torun Hasan Efe Ay da, "Ben de burada boş zamanlarımda dedeme yardıma geliyorum. Çoğunlukla süs bitkisi üretiyoruz. Meyvelerimiz var. Satmıyoruz onları. Genelde ikram ediyoruz. Hem kendime harçlık çıkarıyorum burada. Her şey çok güzel" dedi.

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